Frances Lefebure en Lieven Scheire ontrafelen de geheimen van ‘Ons DNA’

Hoe komt het dat we de helft van onze genen delen met een banaan? Bepaalt ons DNA of je muzikaal toon kan houden? En kunnen we DNA aanpassen om ziektes te voorkomen of te genezen? Frances Lefebure en Lieven Scheire slaan de handen in elkaar en nemen de kijkers vanaf 27 oktober elke donderdag mee op ontdekkingstocht door ‘Ons DNA’. Met een mix van fascinerende weetjes en boeiende experimenten met bekend en onbekend Vlaanderen proberen ze de mysteries van de menselijke genetica te ontrafelen en gaan ze elke week op zoek naar iemands roots.

Frances Lefebure: “Ons DNA is een programma waarin dieren terug tot leven komen, mensen familie vinden en de wetenschap wonderen kan verrichten en dat allemaal op basis van een klein beetje DNA. Leerrijk, mindblowing en emotioneel. Daarnaast hebben we ook enkele moedige, bekende Vlamingen gevonden die zo gek waren om hun DNA aan ons af te staan. En daar bleef het niet bij want we zijn op allerlei manieren gaan testen of het ook echt klopt wat er in hun DNA staat. Eén ding kan ik alvast verklappen: DNA liegt niet (lacht).”

Lieven Scheire: “Telkens als ik hoor welke ongelooflijke nieuwe dingen we kunnen doen met DNA denk ik ‘waarom weet niemand dit?!’ De DNA-wetenschap gaat razendsnel vooruit en zal ook ons persoonlijk leven binnenkomen. Denk maar aan gekloonde dieren, zo is Samson niet enkel beroemd in België maar ook de eerste gekloonde hond van IJsland. Als samenleving moeten we beslissen wat we doen met deze nieuwe mogelijkheden. En dat kan enkel als zoveel mogelijk mensen weten wat er kan en zal kunnen. Ik ben blij dat we dat via dit programma kunnen delen met Vlaanderen. En bovendien heb je geen vijf diploma’s nodig om te kunnen volgen (lacht).”

BV’s als Dina Tersago en Koen Wauters geven hun diepste genetische geheimen prijs

Zit hoogtevrees alleen maar in het hoofd van Gloria Monserez, is Koen Wauters van nature empathisch en is Dina Tersago per toeval misselijk na een ritje op de kermis? Of is dit alles toch eerder genetisch bepaald? Elke week keren Frances en Lieven het DNA van bekende en onbekende proefkonijnen binnenstebuiten. Aan de hand van experimenten testen ze uit of hetgeen in hun DNA te lezen staat ook werkelijk klopt. Slagen Frances en Lieven erin om de waarheid aan het licht te brengen?

Daarnaast helpen Lieven en Frances mensen in hun persoonlijke zoektocht naar verre of verloren gewaande familie. Slagen ze erin om de grootste familieraadsels op te lossen aan de hand van één enkel DNA-staal? “Er zijn mensen die al hun leven lang op zoek zijn naar waar ze vandaan komen en wie hun familie is. Op basis van DNA hebben we hen antwoorden kunnen geven. Ik ben heel dankbaar dat we echt mensen hebben kunnen helpen met dit programma”, vertelt Frances.

