Frances en Daphne of Metejoor en Olivia? Wie vist er achter het net in Code van Coppens?

Op zondag 15 januari gaat een jongensdroom van de broers Coppens in vervulling: ‘Visscherie Coppens’ wordt geboren, een viswinkel met de àllerbeste vis, vers uit de Oostendse zee. Er is maar één obstakel: de broers hebben nog geen vis en ze hebben zelf niet de beste zeebenen. Enter vriendinnen Frances Lefebure en Daphne Wellens en podiumbeesten Metejoor en Olivia Trappeniers. Al hadden Mathias en Staf misschien best toch eerst een sollicitatie gedaan op broodnodige kennis van het West-Vlaams, een dialect dat de duo’s duidelijk parten speelt doorheen de opdracht. Ijzige koude, stinkende vis, vliegende maden,... de BV’s gooien lijf en leden in de strijd om de dapperste zeebonken van het land te worden.

Metejoor blijkt overdreven competitief te zijn. “Ooit gaf ik daardoor zelfs over op de schoenen van een scheidsrechter”, vertelt de zanger. Daphne en Frances - tijdens hun eerste ontmoeting blijkbaar niet meteen de beste vriendinnen - zijn gewaarschuwd.

In de voorlaatste aflevering van Code van Coppens zijn niet alleen anekdotes over de deelnemers te rapen, maar vooral ook heel veel verse, glibberige vis. Terwijl Metejoor instant zenuwachtig wordt voor wat komen zal, worden de dames meteen zeeziek. Geen ideaal begin voor een aflevering op de woeste zee. Maar misselijk of niet: er moet gevist worden. Geraken de twee bekende duo’s op tijd in de viswinkel voor de grote opening? En surtout: wuffer twee goan de visboern van’t joar zin? *

* welk duo kroont zich tot visboeren van het jaar?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Code van Coppens Unlocked: wegens succes verlengd tot en met 25 februari

Liefhebbers van het tv-programma kunnen zich sinds enkele weken ook zelf, in real life, wagen aan de raadsels van Mathias en Staf in Code van Coppens Unlocked. Wegens succes worden de escape rooms in de Stadsfeestzaal in Antwerpen nog eens verlengd tot en met 25 februari. Meer info op www.codevancoppens.be .

