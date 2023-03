Foxy Lady, Hippo, Kosmos, Minotaurus of Tovenaar: wie haalt The Big Bang en wie wordt op de valreep ontmaskerd?

Champignon, Mummie, Raaf en Leeuw: zij zijn alvast zeker van hun plekje in The Big Bang van The Masked Singer volgende week. Daarin komt de top 8 van dit seizoen voor het eerst samen om in één rechte lijn richting finale te gaan. Maar welke 4 Masked Singers uit groep 2 halen ook die belangrijke mijlpaal? Op vrijdag 10 maart gaan Foxy Lady, Hippo, Kosmos, Minotaurus en Tovenaar de strijd aan met elkaar om hun ticket te verzilveren. Eén van hen zal The Big Bang nét niet halen en wordt ontmaskerd. De 5 Masked Singer jagen de temperatuur in de studio opnieuw de hoogte in, vooral wanneer bij één van hen het noodlot bijna toeslaat.

Net zoals vorige week nemen de Masked Singers het apart tegen elkaar op met een nieuwe song. Nadien mogen zij zelf één iemand rechtstreeks doorsturen naar The Big Bang. De 4 anderen moeten het in 2 face-offs tegen elkaar opnemen in de hoop niet ontmaskerd te worden. Om haar plek te verzilveren gaat Foxy Lady deze keer voor een gedurfde keuze. Ze zingt Don’t Go Yet van Camila Cabello, een song waarin ook stevig gedanst wordt. Haar zwoele salsa moves dreigen echter even helemaal fout te lopen, wanneer ze de rand van het podium nadert en er bijna afvalt…

Bekijk hier hoe Foxy Lady bijna van het podium valt:

Aan de speurdersdesk proberen deze week Kevin Janssens, Julie Van den Steen en Bart Cannaerts samen met een mystery speurder de identiteit van de Masked Singers te achterhalen. Bij sommigen lijkt het licht tijdens meerdere performances aan te gaan. “Ik zei dat ik 98% zeker was van iemand, maar nu sta ik op 100%”, klinkt het veelbelovend uit de mond van Julie. Maar hebben ze het bij het rechte eind?

Met deze songs hopen de Masked Singers de face-off te vermijden:

Foxy Lady: Don’t Go Yet van Camila Cabello

​Hippo: Another Love van Tom Odell

​Kosmos: Chained To The Rhythm van Katy Perry

​Tovenaar: Careless Whisper van George Michael

​Minotaurus: Smells Like Teen Spirit van Nirvana

