FoodBFF’s Mathieu Terryn en Bockie de Repper leiden een nieuwe culinaire strijd tussen de Snackmasters

Wie kraakt binnen de 48 uur het geheime recept van een Frisko, Zwan, Dinosauruskoek, Lucifer, Pim’s, Pizza Mozzarella of Big Mac? En belangrijker nog: wie bootst Vlaanderens meest geliefde snacks het best na en kroont zich tot dé ultieme Snackmaster? Vanaf woensdag 1 november barst bij VTM de culinaire strijd tussen de bekende chefs opnieuw los in een nieuw seizoen van Snackmasters. De duellen tussen de topchefs worden deze keer geleid door een opvallend nieuw presentatieduo: professionele restaurantbezoekers, snackxperten, foodies en BFF’s Mathieu Terryn en Bockie De Repper. Met hun snackmobiel doorkruisen de twee maten het land om in de fabrieken alle geheimen achter de meest iconische snacks te ontfutselen.

Bockie de Repper is rapper, Youtuber, presentator, Aalstenaar, maar vooral ook omnivoor. Noem een snack en Bockie heeft ‘m al gegeten. En waarschijnlijk gisteren nog. Snackmasters voelt voor hem dus als thuiskomen: “Ik twijfel over alles, maar hier heb ik meteen ja op gezegd. Ik wist niet eens dat Snackmasters presenteren ooit op mijn bucketlist kon staan. Dat ik dit samen met Mathieu kon doen, was nog een grotere reden, want we konden elkaars glibberige snackhandjes vasthouden tijdens dit nieuwe avontuur. Ik maak graag tv waarbij iets te eten valt en dit is op dat vlak wel het hoogtepunt. Zet alle snacks maar elke week klaar en wij zorgen voor een reden tot ‘avondsnoepings’.”

Als Mathieu Terryn niet zingt bij Bazart of stoelen omdraait in The Voice van Vlaanderen, staat zijn leven volledig in dienst van zaken die er écht toe doen in het leven. Zoals blijkt uit zijn bestseller ‘Croquestar’, een pamflet voor vettige fret. Hoe kan het eigenlijk dat Snackmasters ooit zonder Mathieu bestaan heeft?: “Voor Bockie en mij was Snackmasters een speeltuin. Wij zijn letterlijk vrienden geworden door samen te snacken. Het kon dus niet mooier samenvallen dan in dit programma. Het mooiste moment van de hele draaiperiode was dat we de enige echte legendarische Cora van Mora hebben ontmoet. En natuurlijk hebben wij als burgerfreaks van aan de bron een Big Mac kunnen proeven. Dat dan door sterrenchefs laten namaken: er zijn ergere dingen in het leven. Ik ben een gelukkig man.”

In Snackmasters proberen enkele van Vlaanderens meest getalenteerde koks om een perfecte kopie te maken van een populaire snack. Dat zijn dit seizoen Loïc Van Impe (tv en YouTube), Roger Van Damme (Het Gebaar), Jelle Beeckman (The Messy Chef), Stijn Rotthier (Fortuin), Wout Bru (Sanglier Des Ardennes), Julius Persoone (The Chocolate Line), Timothy Tynes (Atelier Maple) en Hendrik Buysse (Blend Brothers). Zij gaan elke week een duel aan met elkaar waarin ze 48 uur de tijd krijgen om uit te zoeken hoe de lekkernij volgens hen in elkaar steekt. Nadien staan de chefs neus aan neus voor een jury van de drie grootste kenners, met hopelijk een perfecte namaaksnack. Wie de zinderende cook off wint, stoot door. Zeven iconische snacks, acht topchefs. Wie wordt de opvolger van Piet Huysentruyt en Marcelo Ballardin? Wie kroont zich tot de ultieme Snackmaster?

Bekijk hier de eerste beelden van het nieuwe Snackmasters-seizoen:

