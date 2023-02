Fonkelende Vlinder fladdert The Masked Singer uit

Elk einde is een nieuw begin en dat mag soms heel letterlijk genomen worden. Vanavond viel het doek helaas voor de futuristische Vlinder in The Masked Singer. Achter het zilveren masker verscheen Anouk Matton, zelf een wereldberoemde dj en ook de vrouw van die andere wereldberoemde dj Dimitri Vegas. Een naam die voor het eerst juist werd geraden door speurders Kevin Janssens en Julie Van den Steen. In Behind The Mask op VTM GO vertelt Anouk hoe ze in The Masked Singer haar angsten overwon en hoe dit einde voor haar ook een nieuw begin is. “Deze maand nog breng ik mijn eigen nummer uit in het Nederlands”, klinkt het.

“Eindelijk! Ik weet dat je dat héél graag wou doen.” Zo klonk de reactie van Dimitri Vegas toen zijn vrouw Anouk hem verraste met haar deelname aan The Masked Singer. De beelden van die onthulling zijn nu te zien in Behind The Mask, waarin Anouk een exclusieve blik achter de schermen van haar parcours toont. De camera’s volgen de verwondering bij het zien van haar Vlinder-kostuum en het openbloeien tijdens de zanglessen, maar zijn er ook bij wanneer twijfel toeslaat en onderliggende angsten de kop opsteken.

Claustrofobie was één van die angsten en dan klinkt een nauw aansluitend masker als pure horror. “Ik heb last van paniekaanvallen op plaatsen waar ik het gevoel heb dat ik niet genoeg ademruimte krijg of snel weg kan”, aldus Anouk. En daar kwam nog een extra moeilijkheid bij: de zware en instabiele Vlinder-vleugels. “Die trokken mijn rug helemaal naar achter. Door de combinatie met hoge hakken werd ik totaal uit balans getrokken. Ik weet wat Dimi vanavond mag doen: mijn schouders masseren (lacht).” Tijdens haar eerste performance liep het bijna mis. “Ineens voelde ik met mijn hak de rand van het podium, waardoor ik er bijna afviel… Dat was een heel eng gevoel, ik zag echt níets.”

Het avontuur in The Masked Singer mocht voor Anouk gerust nog heel wat langer duren. “Je steekt zoveel werk en tijd in de voorbereidingen en in 2 minuten tijd stopt het hier en nu, dat vind ik heel jammer. Maar dankzij The Masked Singer weet ik dat ik gewoon in mezelf moet geloven en ik wil er ook echt iets mee doen. Nu ik ontmaskerd ben kan ik meedelen dat ik deze maand nog mijn eigen nummer ga uitbrengen in het Nederlands. Ik ben al op heel veel plekken in de wereld geweest, maar de wereld van The Masked Singer is absoluut een wereld op zich. Ik heb een geweldig avontuur achter de rug”, besluit Anouk.

Behind The Mask met Anouk Matton is vanaf nu te zien op VTM GO en op woensdag 1 maart om 20u35 bij VTM.

