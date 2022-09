Florence en Jiri, en Brecht en Dziubi zeggen “Ja!” in ‘Blind Getrouwd’

Samen met zus Marie-Hélène beleefde Florence haar laatste ochtend als ongetrouwde vrouw. Ondertussen verzamelden vrienden en familie in Kasteel de Renesse in Malle waar Florence en Jiri officieel hun ja-woord gaven.

​Na de vier zenuwslopende weken voorafgaand aan hun huwelijk en de klamme handjes net voor hun eerste ontmoeting, was het tijd voor de geloften van het koppel.

Florence: “Zie ons hier nu staan, jij en ik. Hoewel we hierin stappen als twee vreemden, heb ik vertrouwen in de experten en ook al ergens in jou. Ik wil zelf ook mijn uiterste best doen om dit te doen slagen. Weet dat ik er voor je zal zijn, ook op de momenten dat het misschien wat minder gaat. Want je kent het wel: in goede en slechte tijden.”

Haar kersverse echtgenoot Jiri was betoverd: “Toen ik haar zag, was het echt de invulling van een sprookje, op een prachtige locatie in een kasteel en het was alsof een prinses binnenkwam met haar lach en haar prachtige blauwe ogen. Voor mij was het echt ‘wauw’!”

Ook hij had een tekst voorbereid: “Ik probeer van elk moment te genieten, ook van dit moment ondanks de zenuwen. Laten we samen ontdekken, groeien, genieten en leven, vandaag en hopelijk elke dag die volgt.”

In de tuin van de Sint-Pietersabdij in Gent stroomden de genodigden toe voor het huwelijk van Brecht en Dziubi. Bij hun allereerste ontmoeting volgde al meteen een warme lange knuffel, allebei opgelucht dat de zenuwslopende spanning eindelijk voorbij was. Toen bleek dat ze beiden hetzelfde groene trouwkostuum hadden gekozen, met (bijna) dezelfde bretellen, zorgde dat alvast voor hilariteit en viel de eerste spanning meteen weg.

Brecht mocht als eerste zijn gelofte overbrengen aan Dziubi: “Ik wil jou met enorm veel nieuwsgierigheid en oprechtheid leren kennen en ik ben alvast kei-dankbaar dat jij samen met mij dit verhaal wil schrijven. En zoals in mijn kostuum geschreven staat: ‘And so the adventure begins’.”

Waarop Dziubi zich tot zijn kersverse echtgenoot richtte: “Ik kijk er super hard naar uit en mijn grootste doel is om elke dag een glimlach op jouw gezicht te toveren. De trein is nu echt vertrokken, spring je mee op mijn wagon?”. “Jong, ik spring er met de volle 100% mee op! Kom hier!”, antwoordde Brecht enthousiast waarop een nieuwe knuffel volgde.