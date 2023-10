Flo Windey speelt hoofdrol in nieuwe fictiereeks voor VTM GO

Flo Windey speelt de hoofdrol in een nieuwe fictiereeks voor VTM GO. De reeks vertelt het verhaal van de 22-jarige, vrijgevochten Nina (Flo Windey) die seksuologie studeert. Op haar eigen, ongedwongen manier zoekt ze haar plekje op een nieuw studentenkot. Dankzij haar joie de vivre kan ze het al snel goed vinden met haar nieuwe kotgenoten Ollie (Nathan Bouts), Kas (Pepijn Vandelanotte) en Jackie (Malique Fye). Al blijken die drie eerder naast elkaar dan mét elkaar leven. Ze zitten elk in hun eigen wereld, met hun eigen seksuele en emotionele struggles. De toekomstige seksuologe Nina ziet het als haar missie om daar verandering in te brengen en een hechte groep te creëren van zelfbewuste, vrijgevochten individuen. Slaagt Nina daarin en brengt ze de vriendengroep bij elkaar als een match made in heaven? En heeft ze de sleutel in handen om het studentenkot om te toveren tot een plek waar iedereen zichzelf kan zijn?

Flo Windey: “Emotionele en seksuele struggles zijn zo herkenbaar in de wereld van jongeren. Helaas is het nog vaak taboe om te praten over geaardheid, intimiteit en gevoelens. Ik ben enorm trots dat ik deel uitmaak van een reeks die daar verandering in wil brengen. Raf Njotea, Hinda Bluekens en Jaap Van Veen schreven deze reeks met veel liefde en ik kan niet wachten om hun werk met de wereld te delen. Nina’s missie is dat iedereen zichzelf kan zijn. Hoe mooi zou het zijn als we vrij en zorgeloos over onze gevoelens kunnen praten?”

Flo Windey werd bij het grote publiek bekend als radiopresentatrice bij Studio Brussel en haar videoreeks ‘Flowjob’. Daarnaast presenteerde ze ook het programma ‘Club Flo’ bij VTM 2. Ze neemt geen blad voor de mond en maakt een onderwerp als seksualiteit bespreekbaar bij jongeren.

De nieuwe fictiereeks wordt gemaakt door productiehuis Polar Bear. Wat de titel van de nieuwe reeks zal worden en wanneer deze op VTM GO te zien zal zijn, wordt later bekendgemaakt.

VTM GO breidt SHORTIES-aanbod uit met nog meer eigen fictie

Met deze fictiereeks bouwt VTM GO haar SHORTIES-aanbod verder uit. In het fictiegenre waren er al titels als Instafamous, 22/3: Wij waren daar, Raising Hitler of Roddels. Ook teen en young adult fictie van eigen bodem wordt met deze nieuwe reeks een mooie bouwsteen binnen VTM GO SHORTIES. Dat naast genres als reality (Gerben & Steffi De Leven) docu (Anthony Kumpen: ‘the long road home’) of humor (Jordy Doet Ibiza). Kortom, VTM GO blijft inzetten op een ruim aanbod aan unieke, korte reeksen met grote verhalen op maat van jonge, online kijkers.

