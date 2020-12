Flo Windey gaat achter de schermen van een pornoset

In aflevering 3 van Club Flo op donderdag 3 december om 21.45 bij VTM 2 gaat Flo langs bij de Limburgse Lyne. Zij besloot haar relatie te beëindigen en een pornocarrière op te bouwen. “Ik hou van uitdagingen, uiteraard hou ik sowieso van seks en ik was op zoek naar iets nieuws, iets spannends.” Vandaag wordt een nieuw filmpje opgenomen. Het verhaal speelt zich af tijdens de lockdown en een bevriend koppel vraagt aan Lyne of ze hun knuffelcontact wil zijn. Flo volgt haar op de pornoset.

In de vorige aflevering had Flo een gesprek met de 23-jarige Isha. Zij herstelt in een ontwenningskliniek van haar alcoholverslaving. Vandaag krijgt Isha een brief van haar mama die haar brief eindigt met de woorden “Ik wil dat je terug het kleine prinsesje wordt en je waarden en normen leert kennen.” Het is een heftige confrontatie voor Isha. Na een paar dagen gaat Flo opnieuw bij haar langs.

Flo bezoekt eveneens de 60-jarige Doris, een sekswerker in Brussel. Haar laatste klanten dateren van 26 oktober, sindsdien is haar agenda helemaal leeg. De flamboyante en sympathieke dame mist haar trouwe klanten en het sociaal contact, maar ook financieel is het in de huidige omstandigheden bijzonder moeilijk.

Flo Windey praat in deze aflevering ook met Sieg De Doncker over een ander gevoelig thema, een besneden penis. Samen hebben ze het over het taboe errond, dat Sieg zelf enorm ervaarde tot zijn 16e. Het is door open gesprekken met anderen en vooral door het gebruik van humor, dat het veel bespreekbaarder werd.

Deze aflevering is ook te (her)bekijken op VTM GO.