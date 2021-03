Flikken BXL toont arrestatie van Hongaars Europarlementslid na gangbang

Morgen, donderdag 25 maart om 22.00 bij VTM, toont reportagemaker Karel Lattrez in Flikken BXL de meest besproken corona-interventie van het voorbije jaar: de arrestatie van József Szájer. Het Europarlementslid uit Hongarije werd al vluchtend betrapt na een verboden seksfeestje in het centrum van Brussel. Zijn arrestatie was dagenlang wereldnieuws en voor hem ook de reden om ontslag te nemen uit al zijn politieke functies. Op het feest zaten 27 mannen samen op een appartement, een manifeste inbreuk tegen de toen geldende coronamaatregelen. “Ik vind het vooral erg voor de mensen die thuis zitten en alle regels wel nauwgezet volgen. Hier zeggen ze gewoon ‘fuck alles’ en ze doen maar wat”, vertelt hoofdinspecteur Kenneth. Bovendien bleek het voor Szájer in eigen land moeilijk uit te leggen dat hij als prominente verdediger van het huwelijk als verbintenis tussen man en vrouw aanwezig was op een seksfeest met uitsluitend mannen.

Een bommelding in het station Brussel-Centraal zorgt ervoor dat het alle hens aan dek is voor hoofdinspecteur Kjell. Ook al komt het zo goed als elke dag voor, toch sluipt er geen routine in: “Sinds de aanslagen van 22 maart, nu vijf jaar geleden, gaan we veel voorzichtiger en doordachter te werk. We houden te allen tijde rekening met het ergste scenario”, zegt hoofdinspecteur Kjell. Het is voor hem ook duidelijk dat er veel veranderd is voor de politie: “Vijf jaar geleden waren we de helden in de strijd tegen terreur. Nu zie je dat de politie veel meer kritiek krijgt, terwijl onze manier van tussenkomen nog altijd dezelfde is.”

Meer dan 30 Brusselse agenten vallen binnen op zeven adressen van een familieclan van drugsdealers, onder meer in een wijk in Molenbeek. Verschillende verdachten worden gearresteerd met als spilfiguur een jongeman van amper vijftien jaar oud. “Dergelijke clans verdienen snel 1000 euro per dag met drugs dealen. Dit zijn mensen voor wie een gewone job niet mogelijk is. Ze willen vooral zo snel mogelijk veel geld verdienen in de criminaliteit”, zegt hoofdinspecteur Christophe.

