Flamboyante Meilandjes moeten het zonder centen doen en trekken de nieuwe woensdagavond van VTM 2 op gang

We kennen ze van hun chique kasteel in Frankrijk en hun excentrieke levensstijl. Maar in “De Meilandjes zonder centen”, vanaf woensdag 11 mei om 20u40 bij VTM 2, laat het flamboyante gezin van Martien Meiland alle luxe achterwege en lopen ze in de schoenen van gezinnen die het met véél minder moeten stellen. Martien, Erica, Maxime en haar twee dochtertjes ruilen hun miljoenenwoning in voor een bescheiden huurhuis en moeten een maand lang rondkomen met een leefloon. Ze mogen een toilettas en één koffer met kleding meenemen, that’s it. Verwacht je aan hysterisch gegil van Martien Meiland wanneer hij beseft dat er voor “wijnen, wijnen, wijnen” simpelweg geen budget is. Met het programma, dat bij onze Noorderburen een groot succes werd onder de titel ‘Chateau Bijstand’, vragen de realitysterren aandacht voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Met de familie Meiland aan boord bedient de nieuwe woensdagavond van VTM 2 de liefhebbers van straffe en onvervalste reality op hun wenken. De Meilandjes trekken de woensdagavond van VTM 2 op gang door alle luxe overboord te gooien. Later op de avond, om 21u40, wordt de kijker met de nieuwe realityreeks ‘Achter De Sterren’ dan weer meegezogen in de wondere wereld van het prestigieuze luxehotel Botanic Sanctuary Antwerp. Met reality van de bovenste plank wordt de kijker zo in één avond ondergedompeld in twee werelden die mijlenver uit elkaar liggen.

Niet voor publicatie: