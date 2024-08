Fladderende vlinders en gebroken harten: bij wie schiet Cupido raak in B&B Zoekt Lief?

Na een intense reis vol emotie, avontuur en (on)beantwoorde liefde, is het beslissende moment in B&B Zoekt Lief aangebroken. De afgelopen weken hebben zowel de B&B-eigenaren als de vrijgezellen alles van zichzelf gegeven en hun harten wagenwijd opengezet in de zoektocht naar ware liefde. Nu de ontknoping nadert, steken de zenuwen de kop op. Katy, Erika, Jelmont, Bart, Patricia en Anthony staan voor één van de meest belangrijke beslissingen in hun leven. Met wie willen ze hun toekomst delen en van wie nemen ze afscheid? Terwijl bij de één de vonken overspringen, worden elders harten onherroepelijk gebroken…

Katy kan maar niet beslissen wie haar hart het meest bekoort, dus gaat ze ten rade bij haar ex-man die haar voor een ultimatum stelt. “Wie kust het best?”, vraagt hij. “Ze zijn alle twee wel goed. Ik denk dat Stefaan iets hartstochtelijker is”, reageert Katy. Welke zoen doet haar hart sneller slaan?

Bekijk hier de preview:

In Tenerife doet Natje een laatste poging om Bart voor zich te winnen. “Ik heb die klik gevoeld van in het begin”, zegt ze. “Je bent een persoon die ik zeker beter zou willen leren kennen en als dat gevoel zich langs beide kanten voordoet, zou ik me zeker willen openstellen.” Toch voelt Bart zich ook helemaal op zijn gemak bij Linda. Ook aan de andere kant van Tenerife nadert de ontknoping. Voor Anthony is het duidelijk wie zijn favoriet is, maar hij is bang om gekwetst te worden. Durft hij zijn gevoelens openlijk op tafel te gooien? In Portugal besluit Jelmont een tandje bij te steken en neemt hij Martine mee op date. Al loopt die wat anders dan gepland…

Ook voor Patricia komt het beslissingsmoment steeds dichterbij. Vrijgezel Robby doet er alles aan om een diepe indruk bij Patricia na te laten, maar plotseling stuit ze op een onaangename ontdekking… In Italië blijft Erika worstelen met Pascal’s koppige karakter. “Er is iets gebeurd dat me onzeker heeft gemaakt. Kan ik daarmee omgaan?”, vraagt ze zich af. “Ik probeerde met je te praten, maar het leek net alsof je dat niet begreep. Jij noemt het principe, maar ik noem het koppigheid.”

Bekijk hier de preview:

