Filip loopt een blauwtje, er hangen donderwolken in de B&B van Marc en Arno heeft iets goed te maken in een woelige nieuwe week van ‘B&B Zoekt Lief’

In een nieuwe week van B&B Zoekt Lief, van maandag 4 juli tot en met donderdag 7 juli om 20u00 bij VTM 2, wordt er flink geflirt en “vlindert” het. Maar het is niet overal rozengeur en maneschijn. Er worden ook gênante blauwtjes gelopen, een eerste exit lijkt te naderen en B&B-uitbater Arno heeft iets goed te maken…

In de B&B van Isabel begint de nieuwe week uiterst gênant. Filip verklaart Isabel de liefde met een romantisch - of beter gezegd melig - stukje poëzie. Hij gaat er van uit dat de buit binnen is en dat hij het hart van Isabel voor zich heeft gewonnen. Maar daar denkt Isabel duidelijk anders over…

Marc geeft een feestje in zijn B&B. Terwijl Annika zich opdringt als de perfecte gastvrouw en de gasten met al haar charmes inpakt, kruipt Petra onwennig in een hoekje. Waar er eerst “rupsen” waren, zorgt dat nu voor donderwolken tussen Petra en Marc. Is een eerste exit in zicht?

In het pitoreske dorpje Vicq gaat Dirk samen met zijn twee vrijgezellen champagne proeven. Na enkele glaasjes komt zijn tong los en bekent hij kleur: “het vlindert in de buik”. Maar voor wie zijn die vlinders? Voor Katia of Regine?

Beter laat dan nooit: in de B&B van Arno breekt éindelijk het ijs. Hij date en flirt erop los. Maar het blijkt niet simpel om de aandacht tussen zijn twee vrijgezellen te verdelen. Hij heeft dan ook al snel iets goed te maken…

