Fien Germijns en Bart Cannaerts of Sean Dhondt en Vincent Fierens: wie ontpopt zich tot strafste politieduo in Code van Coppens?

In een nieuwe aflevering van Code van Coppens openen Staf en Mathias Coppens hun ‘Coppens Cops Academy’ voor twee bekende duo’s. Qmusic-dj’s Sean Dhondt en Vincent Fierens, en presentatoren Fien Germijns en Bart Cannaerts gaan de uitdaging aan als ware helden en politieagenten. Kunnen ze de moeilijke opleiding doorstaan? Fien ziet het alvast helemaal zitten: “Ik wou vroeger politiehond worden.”

Bij aankomst treffen de duo’s politiehond Rocky, die nog opgesloten zit in zijn kennel. Als het van stoere mannen Bart en Vincent afhangt, mag Rocky daar nog wel een tijdje blijven zitten. “Niet te snel openen he Sean, ik moet me mentaal voorbereiden”, zegt Vincent met een bang hartje. “Doe jij dit, Fien? Ik blijf hier wel even staan”, klinkt het bij Bart. “Brave Rocky.”

Bekijk hier de preview:

Testen de duo’s positief op een alcoholtest? Kunnen ze de boeven uitschakelen met pepperspray? En onthult de leugendetector dat Fien stiekem droomt van een carrière bij Qmusic, terwijl Vincent een fervent supporter van Beerschot blijkt te zijn? De kijker ontdekt het in een nieuwe aflevering van Code van Coppens.

