Femke Heijens, Peter Van Asbroeck en Lennart Lemmens zijn nieuwe gezichten in Milo

Milo, de serie met actrice en popsensatie CAMILLE in de hoofdrol, zet de ijzersterke telenovelle-traditie van VTM voort, met topscores op alle gebied één maand na de start van de reeks: met een marktaandeel van gemiddeld 60% op de jongere doelgroep 15-24 zorgt de telenovelle voor een monsterscore, en ook op VVA 18-54 scoort de reeks sterk met 36%. Milo, goed voor een gemiddelde van 415.000 kijkers per aflevering, is ook op VTM GO een absolute toptitel: met 2,8 miljoen views (inclusief VTM GO+) is de titel het best bekeken format van de voorbije weken.

De uitgebreide Milo-cast wordt vanaf maandag 12 februari nog een beetje groter: zowel Femke Heijens, Peter Van Asbroeck als Lennart Lemmens doen volgende week immers hun intrede in de telenovelle, respectievelijk op maandag 12, dinsdag 13 en woensdag 14 februari.

Op maandag 12 februari maakt de kijker kennis met Femke Heijens, die recent indruk maakte in Het Smelt en eerder al rollen vertolkte in Onderhuids, Lisa, Nonkels, Glad Ijs, Déja Vu, Professor T en Callboys.

Bekijk hier een preview van Femke Heijens:

Sabine De Maesschalk (Femke Heijens) werkt als thuisverzorgster en komt het verhaal binnen na een kwalijke val van Alice (Elise Bundervoet). Dagelijks komt Sabine de hoofdwonde van Alice verzorgen en de twee worden al snel vriendinnen. Alice ziet in Sabine haar gedroomde schoondochter en doet er dan ook alles aan om de thuisverpleegster en haar zoon Pol (Mathijs F Scheepers) te koppelen.

Peter Van Asbroeck speelde in o.a. Familie, Thuis, Zone Stad, Zot van A., F.C. De Kampioenen, Wittekerke en Windkracht al vele rollen, maar nog niet die van boekhouder. Daar komt op dinsdag 13 februari verandering in wanneer Milo (CAMILLE) op zoek moet naar een beter betaalde job als ze ontdekt dat de bakkerij in slechte papieren zit. Ze solliciteert bij het accountant bedrijf van Frederiek Sabbe (Peter Van Asbroeck), waar ze meteen aan de slag mag. Frederiek is een vlotte veertiger en het levende bewijs dat een boekhouder niet per sé saai hoeft te zijn.

Bekijk hier een preview van Peter Van Asbroeck en Lennart Lemmens:

In het boekhoudkantoor wordt Milo (CAMILLE) opgeleid door Jimmy Bogaert, een rol van Lennart Lemmens (Thuis, Campus 12, Nachtwacht, ROX, Ketnet,..) vanaf woensdag 14 februari. Jimmy en Milo kennen mekaar al oppervlakkig van tijdens hun studies bedrijfskunde en kunnen het op kantoor snel erg goed met elkaar vinden. Er hangt zowaar een romance in de lucht, tot blijkt dat Milo ontzettend goed is in haar job en Jimmy dit als een bedreiging ziet…

Milo, een modern sprookje overgoten met een muzikale saus, elke maandag tot donderdag om 18u20 bij VTM en op VTM GO.

Niet voor publicatie: