Fasten your seatbelts: Jacques Vermeire en Urbain maken de Berlijnse straten onveilig in een Trabant

Op dinsdag 14 november trekken Jacques Vermeire en Urbain ‘Urbanus’ Servranckx in ‘Jacques en Urbain op Wereldtournee’ naar de stad van de Muur, de techno en de Boules de Berlin: Berlijn. Ze gaan er op zoek naar het oorlogsverleden van de families Vermeire en Servranckx, bezoeken het Olympisch stadion en maken de stad onveilig in de trots van het voormalige Oost-Duitsland: de Trabant. Ook de Berlijnse Muur wordt niet gespaard, wanneer Urbanus er zijn graffitikunsten op botviert.

Jacques en Urbain hebben allebei een beladen familiale geschiedenis in Berlijn. Urbains nonkel Maurice was er dwangarbeider in een werkkamp: “Mijn vader is twee keer kunnen gaan lopen en uit wraak hebben ze zijn broer meegenomen, nonkel Maurice. Die heeft hier 2 jaar in een werkkamp gezeten. Hij heeft me ooit verteld dat hij zelfs daar grappen uithaalde, om toch een beetje de plezante te zijn. Ik heb de stiel van hem geleerd”, zegt Urbain. Ook Jacques’ vader zat er 2 jaar in een werkkamp. De heren ontdekken in welk kamp hun nonkel en vader verbleven, en krijgen een rondleiding door het familieverleden dat ze alleen kennen van een heel klein beetje horen zeggen.

Vijftien kilometer verderop staat nog een foute brok geschiedenis: het legendarische Olympiastadion waar de Nazi’s in 1936 de Olympische Spelen organiseerden. Maar Jacques en Urbain zijn hier vooral om hun voertuig voor de rest van de week op te halen. Volgens sommigen de lelijkste auto in de geschiedenis van de vierwieler, tegelijkertijd ook de trots van het voormalige Oost-Duitsland: de Trabant. En zelfs als je net als Jacques en Urbain al 50 jaar met de auto rijdt, stap je niet in een Trabant zonder bijkomende rijles. Urbain fastens his seatbelts voor de eerste proefrit met de bekendste garagist van West-Europa, DDT oftewel Jacques Vermeire. Urbain is onder de indruk maar niet op de gehoopte manier: “Ik denk dat mijn nonkel Maurice even veel schrik had in dat werkkamp als ik in dit autootje.”

Bekijk hier een preview:

Eens bekomen, hebben de heren een afspraak met Damian. De Duitser zorgt letterlijk voor kleur in de straten van Berlijn, door muurschilderingen in graffiti te spuiten op de échte Muur. Ook Urbain laat zijn handtekening achter.

Op het einde van hun verblijf wacht Jacques’ en Urbains debuut als comedian op de Berlijnse planken… auf Deutsch. Reisleider Eric Goens heeft het kleinste theaterzaaltje van Berlijn geboekt: Theather Scheinbar - goed voor 16 plaatsen - is een begrip in de Duitse comedywereld. Hoe brengen de mannen het ervan af?

Aflevering 2 van Jacques en Urbain op Wereldtournee: dinsdag 14 november om 22.00 bij VTM, en op VTM GO.

