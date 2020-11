FAROEK zoekt brandstichters van Asielcentrum in Bilzen

Exact één jaar geleden ging het asielcentrum in Bilzen in vlammen op. De daders hadden de bedoeling om veel schade aan te richten, maar wie die brandstichters zijn is nog niet duidelijk. Politie en parket doen vanavond in FAROEK om 21.50 bij VTM een ultieme oproep tot getuigen die ook maar iets over de brand weten.

Op 10 november 2019, rond half twaalf ’s avonds, kreeg de noodcentrale een eerste melding binnen: er kwamen dikke rookwolken uit het dak van het toekomstig asielcentrum. Vijftig brandweermannen waren urenlang nodig om de brand onder controle te krijgen. Het dak van het gebouw brandde bijna helemaal op. Een jaar later is de schade nog niet hersteld. Een groot plastic zeil dat over het dakgebinte is gespannen moet de regen tegenhouden, maar in het gebouw liggen toch grote plassen water. Het zal nog maanden duren voor de herstellingswerken afgerond zijn.

Dat er sprake is van brandstichting, is overduidelijk. De eerste politieploeg ter plaatse stelde vast dat er werd ingebroken. “De daders kwamen via een kelderraam binnen”, vertelt Peter Czymerys van de politie van Bilzen aan Faroek Özgünes. “Ze gingen naar de zolder en staken het vuur aan onder het dak. En ze hebben branddetectoren verwijderd, waardoor de alarmcentrale en de brandweer niet automatisch verwittigd werden bij de eerste rook.” De politie ontdekte ook dat er benzine is gebruikt om de brand te stichten en te doen versnellen.

FAROEK toont vanavond beelden van een donkere Mercedes die net voor de feiten in de buurt was. “Net voor de melding aan de brandweer, passeerde hier een Mercedes”, zegt Czymerys. "We zouden graag weten wie in die wagen zat. We gaan ervan uit dat die personen getuigen zijn en dat ze iets meer gezien hebben.”

