Faroek Özgünes oog in oog met 6 moordenaars die tot levenslang veroordeeld zijn

In ons land zitten 11.500 gedetineerden in de gevangenis. Twee procent daarvan is veroordeeld tot levenslang en het merendeel van hen komt wellicht nooit meer vrij. Misdaadjournalist Faroek Özgünes interviewt zes van hen binnen de gevangenismuren, met enkel de camera als getuige. In ‘Moordzaken: Levenslang’, vanaf woensdag 13 maart om 21.50 bij VTM, vertellen de tot levenslang veroordeelden hun verhaal, hoe ze zijn opgegroeid, hoe het zo fout is kunnen lopen en hoe het leven is voor iemand die wellicht de rest van zijn leven achter de tralies zal doorbrengen.

Faroek Özgünes stuurde een brief naar elke levenslang veroordeelde in een Vlaamse cel, 88 in totaal. Vervolgens konden zij hem telefonisch bereiken om een eventuele getuigenis te bespreken. Bij 6 van hen stelde Özgünes uiteindelijk zijn set op, in de gevangenis. Tony Gijsen (Gevangenis Hasselt) vermoordde zijn grootmoeder. Maurits Van Gele (Leuven-Centraal) vermoordde zijn moeder en buurvrouw. Ashley Van De Velde (Brugge) gijzelde en vermoordde een gevangenismedewerkster. Kurt Van Rompaey (Hasselt) vermoordde de vriend van zijn ex-vriendin. Ronald Van Crombruggen (Leuven-Centraal) bracht zijn vriendin en een gevangenisvrijwilligster om het leven. En Marc Gevaert (Leuven-Centraal) zit levenslang voor dubbele roofmoord.

Faroek interviewt hen zonder bewakingspersoneel in de ruimte, cruciaal om ervoor te zorgen dat de gedetineerden vrijuit kunnen spreken. Hij zit letterlijk knie aan knie met 6 moordenaars, zonder enige bescherming. Hij stelt zich kritisch op en stelt rake vragen. Vragen die de gedetineerden soms niet hadden verwacht en waarmee ze niet altijd blijf weten.

Gerechtsjournalist Faroek Özgünes: “Als gerechtsjournalist heb ik de voorbije 30 jaar vaak bericht over gruwelijke misdaden, maar als de verdachte gevat en opgesloten wordt, krijg ik hem of haar enkel te horen bij monde van zijn of haar advocaat. Als het op het einde van het proces tot een veroordeling komt, is dat het laatste wat je van de veroordeelde ziet: hoe hij of zij weggeleid wordt door de politie en naar de gevangenis vertrekt om zijn straf uit te zitten. Einde verhaal. Wat mij inspireerde voor ‘Moordzaken: Levenslang’, is hoe het een levenslang veroordeelde daarna vergaat. Verdwijnt hij effectief in de spreekwoordelijke kerkers van justitie? Hoe lang is levenslang in werkelijkheid? Ik heb ervoor gekozen om mij te focussen op het heden van de tot levenslang veroordeelden en hun mogelijke toekomst buiten de gevangenis, wetende dat een levenslange gevangenisstraf, niet altijd levenslange opsluiting wil zeggen”.

Wat betekent het om waarschijnlijk de rest van je leven door te brengen in een cel? Maakt een levenslang veroordeelde nog plannen? Met welke gedachten staat hij of zij ‘s ochtends op en gaat hij of zij slapen? Verandert het gevangenisleven de kijk op jezelf en op de maatschappij? Krijgt zo iemand nog bezoek of heeft iedereen hem of haar laten vallen? Vinden de gedetineerden hun straf billijk en accepteren ze die? En zien de moordenaars voor zichzelf nog een plaats in de maatschappij als hij of zij ooit vrijkomt? Faroek ontdekt het in ‘Moordzaken: Levenslang’, vanaf woensdag 13 maart om 21.50 bij VTM en op VTM GO.

Bekijk hier de trailer:

