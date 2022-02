Faroek gaat op zoek naar ‘De Tip van Eén Miljoen’ die leidt naar verdwenen meisje Tanja Groen

Faroek en Kelly de Vries

Nu donderdag 24 februari om 21u40 bij VTM gaat misdaadjournalist Faroek Özgünes op zoek naar ‘De Tip van Eén Miljoen’. Die tip moet leiden naar Tanja Groen, de jonge vrouw van 18 die in 1993 verdween in Maastricht in Nederland. Faroek neemt in deze zoektocht de fakkel over van de bekendste misdaadjournalist van Nederland, Peter R. de Vries. Die was voorzitter van de ‘Stichting De Gouden Tip’ en lanceerde een oproep om via crowdfunding maar liefst 1 miljoen euro in te zamelen voor de gouden tip over de vindplaats van de vermiste Tanja Groen. Peter R. de Vries werd in juli vorig jaar neergeschoten in Amsterdam. Twee dagen voor zijn dood werd het streefbedrag bereikt. Sindsdien heeft zijn dochter Kelly de Vries zijn levenswerk overgenomen. Het was zij die Faroek persoonlijk contacteerde om de zoektocht op te starten in Vlaanderen.

“Ik werd persoonlijk opgebeld door Kelly de Vries, de dochter van Peter R. de Vries”, legt Faroek uit. “De tip van één miljoen heeft voorlopig nog niets opgeleverd in Nederland. Maar misschien is er al die jaren op de verkeerde plek gezocht. Maastricht ligt op amper drie kilometer van de Belgische grens. Het is dus heel belangrijk dat we ook hier in Vlaanderen de zoektocht naar Tanja starten.”

Kelly de Vries: “Mijn vader wilde heel graag een ultieme poging doen om de zaak van Tanja Groen op te lossen. Als iemand niet van plan was om te praten, of om z’n hart te luchten of om het voor de familie te doen, dan zou die het misschien wel doen voor een groot geldbedrag. Een miljoen is zo life changing dat je kan verhuizen en je leven anders kan inrichten. Misschien kan dat miljoen iemand overtuigen om na al die jaren wél te praten.”

Dat de tip wel eens uit Vlaanderen zou komen, is niet vergezocht. In de jaren na de verdwijning van Tanja Groen werd haar dossier gekoppeld aan heel wat Belgische seriemoordenaars zoals Marc Dutroux of Ronald Janssen. Ook Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste Personen, zet daarom zijn schouders onder de zoektocht van Faroek en Kelly de Vries. “Het zou perfect kunnen dat er vandaag in onze maatschappij iemand rondloopt met een heel groot geheim. Een geheim dat de ontsluiting zou kunnen betekenen van de zaak Tanja Groen. Deze oproep is misschien net dat duwtje in de rug om iemand over de streep te trekken”, vertelt Alain Remue.

‘Faroek: De Tip van Eén Miljoen’ is nu donderdag 24 februari om 21u40 te zien bij VTM en op VTM GO.

