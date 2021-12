Familie viert feest, Lars en Véronique ook?

Op donderdag 30 december viert Familie feest. Exact 30 jaar geleden zag de populaire soap het levenslicht bij VTM en bijna 7.000 afleveringen later stemmen dagelijks 700.000 kijkers trouw af op een nieuwe aflevering. Het huidige seizoen palmt dan ook een marktaandeel in van bijna 37% (VVA 18-54, live+uitgesteld). Speciaal voor de 30ste verjaardag verwent Familie de kijkers donderdag om 20u00 met de finale van de grote Familiequiz met Jo Hens en Maxime De Winne en om 20u05 met een extra lange midseizoensfinale. Die staat garant voor heel wat drama, intriges én romantiek. Net zoals Familie vieren immers ook Lars (Kürt Rogiers) en Véronique (Sandrine André) feest. Zij geven elkaar eindelijk het jawoord.

Die grote dag kwam begin deze week nog aan een zijden draadje te hangen, toen Lars koelbloedig werd ontvoerd door de mysterieuze Koen (Sieg De Doncker). Koen blijkt eveneens een zoon te zijn van Leon De Bodt (Herbert Flack) en zijn komst voorspelt niets anders dan onheil. “Ik ga over lijken. Zet één voet in mijn weg en ik maak u kapot”, maakte hij Lars nog duidelijk in de aflevering van afgelopen dinsdag. Lars wist woensdagavond gelukkig te ontkomen, maar kreeg een duidelijke waarschuwing. Als De Bodt nog contact met hem zoekt, zal dat niet zonder gevolgen blijven.

In de midseizoensfinale maakt de hele familie zich op om het droomhuwelijk van Lars en Véronique bij te wonen. Ook de Bomma (Annie Geeraerts), die op 30 december haar verjaardag viert en verrast wordt met een feeëriek vuurwerk. Op het avondfeest lopen de emoties hoog op en duikt er een onverwachte gast op. De avond neemt bovendien een onvoorziene dramatische wending…

Voor wie in een nostalgische bui is en graag nog eens terugkeert naar de beginjaren van Familie is er een extraatje. Speciaal voor de 30ste verjaardag zendt VTM GOLD immers elke weekdag om 19u00 een nieuwe aflevering uit het eerste Familie-seizoen uit. Op zaterdag 17 september barst het feest pas écht los met het grote 30 jaar Familie Feest in de Lotto Arena. De cast geeft er afspraak voor een show boordevol spektakel en nostalgie. Tickets zijn verkrijgbaar via 30jaarfamiliefeest.be.

