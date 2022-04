Familie verwelkomt splinternieuw decor: een groot studentenhuis voor Louise, Jelle, Kato en Raven

Binnenkort trekken Hanne, Quinten, Louise, Kato en Jelle de deur achter zich dicht van het huis waar ze samen in wonen. De vertrouwde set met paarse zetel en polaroids aan de muur ruimt plaats voor twee splinternieuwe decors. Hanne en Quinten zoeken de rust en privacy op van een eigen appartement, dat de kijkers op maandag 9 mei voor het eerst te zien zullen krijgen. Ook Louise, Kato en Jelle verlaten het warme nest om er zelf één te creëren in een studentenhuis. Dat zal vanaf maandag 23 mei in de reeks te zien zijn en werd deze week al meteen in gebruik genomen in de opnamestudio’s in Lint. Het decor werd er gisteren officieel ingehuldigd in het bijzijn van de cast.

Het studentenkot wordt de nieuwe thuis van Louise (Charlotte Sieben), Kato (Alix Konadu) en Jelle (Maarten Cop), maar ook Louises liefje Raven (Aaron Blommaert) zal er de deur plat lopen. Het decor is het op een na grootste Familie-decor ooit, na de set van het bedrijf Wolff & Bos. Het studentenhuis telt twee volwaardige studentenkamers, een gemeenschappelijke keuken en eetkamer, een speelzone, een wasruimte, studeerplekjes en gangen naar de kamers. De totale set is maar liefst 240 m² groot, de opbouw in de studio nam 18 volledige werkdagen in beslag.

Wim Feyaerts, creative producer: “Kotfeestjes, examenstress, flikkerlichtrelaties: het zijn maar enkele van de thema’s die verteld zullen worden in het splinternieuwe studentenhuis. Het decor is de op een na grootste Familie-set ooit. Voor het laatste studentendecor dat in Familie te zien was moeten we vijftien jaar terug in de tijd keren. In 2007 vormde de studentenkamers van Pierrot en Leen Van den Bossche en Evy Hermans één van de decors. Vier jaar later verdween de set en was het wachten op de volgende generatie studenten die toen nog prille tieners waren. Tijd om onze tieners van toen, ondertussen 18 en 19 jaar, terug te roepen. Louise kwam samen met haar boezemvriendin Kato terug van wereldreis en Jelle verliet het ouderlijk huis in Dubai. Hun verhaallijnen zullen de komende tijd verder uitgebouwd worden in het nieuwe decor, dat hedendaags, herkenbaar en authentiek is. Een arena waar we bijzonder trots op zijn.”

De opnames in de gloednieuwe Familie-set zijn volop aan de gang. Vanaf maandag 23 mei is de set ook te zien in de reeks en nemen Louise, Kato en Jelle er hun intrek. Het studentenkot zal de achtergrond vormen voor heel wat nieuwe verhalen vol liefde, vriendschap, emoties, drama’s en intriges.

