Familie verwelkomt nieuw personage Samira, Emiel broedt meteen op een plan

Op donderdag 9 december maken de Familie-kijkers kennis met een gloednieuw personage. Dan maakt Samira haar intrede in de reeks, een rol die gespeeld wordt door actrice Belinda Voorspoels. Samira werkt als begeleidster in het dagcentrum waar Emiel (Jelle Palmaerts) verblijft en wordt dan ook door hem in Familie geïntroduceerd. Emiel broedt namelijk op een snood plannetje: hij ziet in Samira de ideale match voor zijn beste vriend Benny (Roel Vanderstukken). Maar is dat ook zo?

“Ik werd warm onthaald bij mijn nieuwe Familie op mijn eerste draaidag, het voelde meteen als thuiskomen”, vertelt actrice Belinda Voorspoels. “Roel Vanderstukken is mijn peter op de set. Het klikt goed tussen ons, maar of er ook een klik zal zijn tussen personages Benny en Samira, dat is een andere vraag. Ze zijn beiden warm, goedlachs en hebben het hart op de juiste plaats, maar zowel Benny als Samira dragen toch al wat bagage met zich mee... Ook personage Emiel, vertolkt door Jelle Palmaerts, heeft op korte tijd mijn hart veroverd. We hebben samen al wat scènes gedraaid en die verliepen allemaal met heel wat gelach. Jelle is echt een schatje!”

Samira is een alleenstaande mama van drie en heeft het niet altijd makkelijk om de eindjes aan mekaar te knopen. Ze werkt enorm hard om haar kinderen een goede toekomst te kunnen bieden. Samira is een zeer creatieve, oprechte, warme en innemende vrouw met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ze staat goedlachs in het leven en heeft veel humor. Voor haar is het glas altijd halfvol. Maar tegelijk draagt ze ook een verleden met zich mee. Samira is zorgzaam en ontfermt zich met een groot hart over Emiel. Hij ziet in haar de ideale vrouw voor Benny. Maar vinden Samira en Benny dat ook? Dat ziet de kijker vanaf donderdag 9 december in Familie. Zijn pogingen om hen te koppelen zorgen alleszins voor de nodige vonken en vuur.

