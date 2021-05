Familie verwelkomt Maarten Cop als nieuwe Jelle

Twee jaar nadat hij samen met zijn toenmalige vriendin Inez naar Dubai vertrok, keert het personage Jelle binnenkort terug in Familie. Niet langer gespeeld door acteur Felix Jamaels, die besloot om de reeks te verlaten en voluit voor zijn studies te gaan, maar vertolkt door een gloednieuw gezicht: Maarten Cop. Maarten vervoegt de cast van Familie en heeft zijn eerste draaidag intussen al achter de rug. De terugkeer van Jelle is dit najaar te zien in de reeks.

Maarten Cop is een jong acteertalent uit Kapellen dat eerder al meespeelde in jeugdreeksen zoals wtFOCK en Hoodie, waar hij de hoofdrol vertolkte. Met de rol van Jelle vervoegt hij nu de hoofdcast van Familie en daar is hij bijzonder blij mee. Tijdens zijn eerste draaidag op de set van Familie maakte hij meteen kennis met collega’s Sandrine André (Véronique), Jef De Smedt (Jan), Marianne Devriese (Iris) en Margot Hallemans (Hanne).

Over de terugkeer van Jelle licht Maarten Cop alvast een tipje van de sluier: “Jelle heeft heel lang in Dubai gewoond samen met zijn vader Bart. Hij wil aan zijn hogere studies IT beginnen en besluit daarom terug te keren naar België. Feesten met vrienden en volop van het (studenten)leven genieten met alles erop en eraan: dat is wat hij wil doen. Al zal zijn zus Hanne, bij wie hij zijn intrek neemt, een oogje in het zeil moeten houden. Margot Hallemans, die Jelles zus Hanne speelt, is meteen ook mijn ‘meter’ op de set om me mee wegwijs te maken. Ik voelde me meteen erg welkom. Eén van mijn eerste scènes was met de Bomma, Albert en Jan, meteen drie grote Familie-gezichten. Spannend, maar super tof. Ik kijk nu al uit naar de return van Jelle op het scherm!”

Het mag duidelijk zijn: Jelle maakt zijn comeback in Familie als een vrijgevochten student die van het leven wil profiteren. Voor welke verrassende wendingen dat allemaal zal zorgen, is vanaf dit najaar te zien in Familie.

Kijk hier mee hoe de eerste draaidag van Maarten Cop als Jelle is verlopen:

