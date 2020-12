Familie van Juf Mieke doet emotionele oproep in FAROEK

De 59-jarige Mieke Verlinden werd op 10 november op klaarlichte dag om het leven gebracht in haar huis in Noorderwijk door een onbekende dader met een mes. Het onderzoek naar de moord draait op volle toeren, maar een verdachte is er nog niet. Al zijn er wel elementen die kunnen leiden naar een dader. Vanavond, woensdag 23 december om 23.00 bij VTM, doet haar familie in FAROEK voor het eerst een emotionele oproep tot getuigen.

Het is haar man Michel die haar vond, toen hij thuiskwam van zijn werk. “Van in het begin wist ik dat ik in een horrorfilm terecht gekomen was en ik zit er nog steeds in,” vertelt hij aan Faroek Özgünes. “Het gemis is enorm. Ik, mijn kinderen en iedereen rondom haar hebben nood aan antwoorden.”

De familie hoopt nu dat zoveel mogelijk mensen mee zullen nadenken over wie Mieke heeft vermoord. “Ik kan soms zo kwaad worden,” getuigt dochter Sara. “Dan denk ik: Waarom heb je ons dit aangedaan? Wat hebben wij u misdaan, dat wij dit moeten ondergaan?” Vader Michel vult aan: “We hadden het perfecte leven en we hadden dat graag verder gezet. Maar nu willen we alleen nog maar weten wat er is gebeurd op 10 november. Pas dan denk ik dat we terug kunnen aanknopen met het verder verloop van ons leven, met onze toekomst.”

Verder in FAROEK

Een vrouw betrapt een inbreker op de achterbank van haar wagen en trekt een foto van hem. De verdachte komt in aanmerking voor minstens vijftien inbraken in auto’s in Gent, Brugge en Oostende.

In Alsemberg bij Beersel haalt een valse koerier een pakket af ter waarde van 50.000 euro. De nepkoerier is gefilmd.

