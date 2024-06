Familie-seizoensfinale wordt een tikkende tijdbom! Kijkers ontdekken ze als eerste samen met de cast tijdens avant-première in Kinepolis Antwerpen

Zijn de dagen van de Van den Bossches geteld en neemt opperschurk Bert (Jan Sobrie) zijn ultieme wraak? De seizoensfinale van Familie op vrijdag 28 juni belooft een tikkende en meeslepende tijdbom te worden. Een grote apotheose van het 33ste Familie-seizoen waar de fans haast niet op kunnen wachten. Voor hen is er goed nieuws, want ook dit jaar zorgt Familie voor extra beleving. Wie als eerste samen met de cast wil ontdekken wat de razend spannende seizoensfinale in petto heeft, kan vanaf vandaag via vtm.be tickets scoren voor de exclusieve avant-première. Op donderdag 27 juni staat Kinepolis Antwerpen helemaal in het teken van Familie en maakt de cast er zijn opwachting om samen met de fans naar het zinderende seizoensslot te kijken.

Op vrijdag 21 juni staat de avond bij VTM helemaal in het teken van de seizoensfinale van Milo en neemt Familie een avondje pauze. Maar niet getreurd, in ruil worden de fans de week nadien verwend met maar liefst twee dubbelafleveringen op rij. Zowel op donderdag 27 juni als op vrijdag 28 juni is er dus dubbel Familie-plezier verzekerd. Tijdens de avant-première van donderdag 27 juni worden de Familie-kijkers helemaal ondergedompeld in de wraakactie van Bert en krijgen ze de twee dubbelafleveringen in primeur na elkaar te zien. Een marathon die de hele cinemazaal naar het puntje van z’n stoel zal brengen.

De seizoensfinale wordt ook een nostalgische rollercoaster, met de terugkeer van enkele Van den Bossches die uit de reeks vertrokken waren. De terugkeer van Bert en Leen (Cathérine Kools) is al een feit en binnenkort maakt ook Rita (Jacky Lafon) opnieuw haar opwachting. Maar Bert broedt duidelijk op een plan om de hele familie uit de weg te ruimen. De geplande familiereünie lijkt hét ideale momentum… Zet hij zijn plan door en is het binnenkort over and out met de Van den Bossches? Dat wordt duidelijk tijdens de exclusieve avant-première in Kinepolis Antwerpen op donderdag 27 juni én natuurlijk in de spannende seizoensfinale op vrijdag 28 juni om 20u35 bij VTM. Tijdens de zomermaanden laat Familie de fans niet in de steek. Ook dit jaar worden ze getrakteerd op een nieuwe webreeks op VTM GO. Meer informatie daarover volgt later.

