Familie opent seizoen met een schietpartij, een dode, een (officieel) koppel en afscheid van Vincent Banić

Spanning en sensatie waren de codewoorden waarmee Familie vanavond het nieuwe seizoen aftrapte. In een dubbelaflevering met een dramatische apotheose werden de kijkers naar het puntje van hun stoel gebracht. Het verhaal rond drugsbarones Mira (Celine Timmerman) en Guido (Vincent Banić), die gedwongen werd haar koerier te zijn, kreeg immers een onverwacht staartje en leverde de eerste dode van het seizoen op. Mira werd door de politie neergeschoten en Guido in de boeien geslagen. Acteur Vincent Banić neemt zo op eigen vraag en voor onbepaalde tijd afscheid van Familie.

Bekijk de laatste scène van Vincent Banić hier:

Vincent Banić kroop in 2016 voor het eerst in de huid van Guido en beleefde sindsdien heel wat spannende verhalen. Hij verdwijnt nu op eigen vraag uit Familie en wil zich meer toeleggen op zijn culinaire projecten en dromen. Tijdens zijn laatste draaidag werd Vincent op de set uitgewuifd door collega’s zoals Yanni Bourguignon en Jef De Smedt, de crew én zijn vrouw en ex-Familie-actrice Bab Buelens.

“Ik heb de rol van Guido zes jaar lang met ontzettend veel plezier gespeeld”, klinkt het bij Vincent Banić. “Het personage heeft in die tijd behoorlijk wat meegemaakt, met pittige verhaallijnen waar ik telkens mijn tanden kon inzetten. Na zes jaar is de tijd gekomen om nieuwe plannen te maken en mijn culinaire dromen na te jagen. Koken en mijn restaurant Zagreb liggen me het nauwst aan het hart en daar wil ik me nu voorlopig op focussen. Of dit einde in Familie definitief is zal de toekomst uitwijzen. Ik blik alleszins met niets anders dan warme gevoelens terug op mijn tijd daar. De plek waar ik mijn grote liefde heb gevonden, mijn vrouw Bab. Daar kan ik alleen maar mijn twee pollekes voor kussen.”

Niet alleen de dood van Mira en het afscheid van Guido kwamen voor de Familie-kijkers als een verrassing. Ook de verhaallijn rond Lars (Kürt Rogiers), Koen (Sieg De Doncker) en Véronique (Sandrine André) nam een onverwachte wending. Véronique kon door Koen dan wel gered worden van de verdrinkingsdood, in het ziekenhuis wachtte haar een koude douche. Lars vertrok immers als een dief in de nacht en verdween compleet van de radar…

Ook boven de relatie van Mieke (Caroline Maes) en Niko (Jo Hens) hangen donkere wolken. En niet alleen omdat Mieke hem bedroog met Lars. Niko werd knock-out geslagen tijdens een boksmatch en wordt in een kunstmatige coma gehouden. Of hij de zware klap al dan niet overleeft, is nog onduidelijk.

En dan is er nog Quinten (Maxime De Winne), die Singapore achter de tralies belandde nadat er drugs werd gevonden in zijn rolstoel. Een misdaad die daar wordt bestraft met de dood. Vinden Quinten en Hanne (Margot Hallemans) een manier om hem uit deze hachelijke situatie te redden? En kan Quinten zijn onschuld nog wel bewijzen, nu Mira dood is?

Gelukkig was de start van Familie ook goed voor feelgood. Al hielden de kijkers even hun adem in toen het eigenzinnige huwelijksaanzoek van Benny (Roel Vanderstukken) werd afgeketst door Samira (Belinda Voorspoels). De plooien werden gelukkig gladgestreken en de twee besloten om officieel als koppel verder te gaan en samen te wonen in het huis van Benny. En ze leven nog lang en gelukkig?

