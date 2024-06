Familie maakt zich klaar voor meest explosieve seizoensfinale in jaren

1997. Met een legendarische ontploffing in het Hilton-hotel ging de seizoensfinale van Familie de geschiedenisboeken in. Herhaalt de geschiedenis op vrijdag 28 juni? De finale van het 33ste seizoen kondigt zich namelijk aan als de meest explosieve in jaren. Bert is back en zint op wraak. Hij broedt op een plan om de hele familie Van den Bossche uit de weg te ruimen. De geplande familiereünie lijkt hét ideale momentum… Zet hij zijn plan door en is het binnenkort over and out met de Van den Bossches?

Dat Joris Nuyens ofwel Bert Van den Bossche (Jan Sobrie) voor niets terugdeinst is voor de Familie-kijkers al even duidelijk. Na een eerdere moord kregen de Familie-kijkers deze week te zien dat Bert ook Leen Van den Bossche (Cathérine Kools) uit de weg heeft geruimd, nadat zij zijn gruwelijke plannen voor de familiereünie ontdekte bij hem thuis. In de seizoensfinale dreigt het grote geheim van Joris uit te komen, wanneer Mieke plots een onaangename geur uit Joris’ badkamer opmerkt. Loopt ook zij gevaar? En wat met Louise (Charlotte Sieben), met wie Bert steeds closer werd?

Wie niet op de familiereünie aanwezig is, is de familie Coppens. Al voert Benny (Roel Vanderstukken) wel duidelijk iets in zijn schild, tot grote ergernis van Samira (Belinda Voorspoels). Benny smeedt een plan. Een plan dat de komst van het nieuwe personage Georgine, een rol voor Muriel Bats, inluidt in Familie. De tante van Samira maakt namelijk haar opwachting in de seizoensfinale.

Die seizoensfinale staat verder volledig in het teken van de grote familiereünie van de Van den Bossches. De Bomma (Annie Geeraerts) en co maken zich op voor een blij weerzien met Maarten (Michael Vroemans), Bart (Chris Van Tongelen), Rita (Jacky Lafon) én ook met Guido (Vincent Banić). Jan (Jef De Smedt) krijgt de verrassing van zijn leven als blijkt dat ook zijn jongste zoon de reünie kan bijwonen en hij dus al zijn zonen weer dicht bij zich heeft. Maar donkere wolken pakken zich samen boven de feestzaal. Joris treft de laatste voorbereidingen voor zijn monsterlijk plan. Terwijl de Van den Bossches toestromen en elkaar warm begroeten, houdt Bert zijn bom in de aanslag. Klaar voor een fatale explosie. Zijn de dagen van de familie geteld en neemt opperschurk Bert zijn ultieme wraak? De seizoensfinale van Familie op vrijdag 28 juni belooft een tikkende en meeslepende tijdbom te worden.

