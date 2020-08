Familie is terug en belooft een razend spannende seizoensstart

Vanaf maandag 24 augustus is de gezelligste Familie van het land terug van weggeweest. Vlaanderens langstlopende serie pikt de draad weer op, waar die door de coronamaatregelen exact 4 maanden geleden is neergelegd. Dat was met een verrassing van formaat: het beeld van Jonas die tussen de lakens belandde met Stefanie. En hoe loopt het af met de hoogzwangere Hanne en haar ontvoerder Tony? Het nieuwe seizoen gaat op maandag 24 augustus van start met een razend spannende dubbelaflevering. Een dag eerder, op zondag 23 augustus, is de slotaflevering van het vorige seizoen om 19.55 te herbekijken bij VTM.

Het nieuwe Familie-seizoen biedt antwoorden op de 5 vragen waarmee de kijkers de zomer in gingen. Hoe ontwaken Jonas (David Cantens) en Stefanie (Jasmijn Van Hoof) na hun stomende nacht, waarin ze betrapt werden door Amélie (Erika Van Tielen)? Wat is ontvoerder Tony (Jeroen Van Dyck) met de hoogzwangere Hanne (Margot Hallemans) van plan? Hervalt Quinten (Maxime De Winne) in zijn oude drankverslaving? Pakken Cédric (Yanni Bourguignon), Véronique (Sandrine André) en Lars (Kürt Rogiers) definitief hun koffers om een nieuw leven op te bouwen in Singapore? En slaat de vonk tussen Patrick (Ludo Hellinx) en Jenny (Hilde Van haesendonck) terug over?

Voor wie niet tot 24 augustus kan wachten, is er goed nieuws. Op zondag 23 augustus frist VTM het geheugen van de kijkers nog eens op met de heruitzending van de slotaflevering van vorig seizoen om 19.55. Aansluitend is de eerste dubbelaflevering van het nieuwe seizoen in absolute preview en volledig gratis te bekijken op VTM GO. Zo krijgen de fans één dag eerder al in primeur de eerste nieuwe aflevering te zien.

Wat gebeurde er ook alweer in de slotaflevering van vorig seizoen? Deze video vat het samen:

Ook voor de fans van Sara is er goed nieuws. In de week van 24 augustus blijft de telenovelle op haar vertrouwde plek staan en volgt er elke weekdag meteen na Familie een nieuwe aflevering. Vanaf 31 augustus verschuift Sara naar de vooravond en krijgen de fans elke weekdag om 18.20 het vervolg te zien.