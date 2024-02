Familie gooit de deuren van de opnamestudio’s voor het eerst open voor het grote publiek, ten voordele van JEZ!

Altijd al eens willen flaneren tussen de bureaus van Wolff & Bos? Aan de toog hangen in de Jan & Alleman? Of binnenkijken in de luxueuze loft van Lars? Dat kan binnenkort, want Familie gooit de deuren van de opnamestudio’s voor het eerst open voor het grote publiek. Speciaal ten voordele van JEZ!, de goede doelenactie voor organisaties die jongeren in hun kracht zetten, verwelkomt de cast op zaterdag 9 en zondag 10 maart jong en oud voor een exclusief bezoek aan de set van Familie in Lint. Voor één keer krijgt iedereen de kans om tussen de decors te wandelen, een kijkje te nemen in de backstage, make-up of loges én om op de foto te gaan met de acteurs tijdens een unieke rondleiding in de studio’s.

Sandrine André, Werner De Smedt, Roel Vanderstukken, Jasmijn Van Hoof, Jef De Smedt, Jan Van den Bosch, Peter Bulckaen, Margot Hallemans, Caroline Maes, Amine Boujouh, Yanni Bourguignon, Belinda Voorspoels, Jools Jatta Janssens en Charlotte Sieben staan alvast klaar om alle kijkers mee te nemen achter de schermen bij Familie. "Wil jij graag zien hoe het er hier écht aan toegaat? Dat kan, want speciaal voor jullie zetten wij de deuren van onze studio's wagenwijd open. Zo steunen we samen JEZ!, dus zeker afkomen!", klinkt het in een oproep van Yanni en Belinda.

Bekijk de oproep hier:

De oproep werd vanavond tijdens de reclamebreak van Familie uitgezonden en de bijna 1.700 tickets vlogen in een mum van tijd de deur uit. Wie nog een allerlaatste plekje wil reserveren kan dat doen op vtm.be.

