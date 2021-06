Familie gaat verder deze zomer: welk geheim draagt Raven met zich mee?

Bijna 1 jaar na zijn intrede in Familie heeft Raven (Aaron Blommaert) een plek veroverd in de harten van de kijkers. Samen met zijn vader Lars (Kürt Rogiers) verdiept hij zich de laatste weken in de geheimzinnige zoektocht naar zijn grootvader. Ook rond Raven zelf hangt nog steeds een vleugje mysterie. Dat wordt ontrafeld in Het Geheim van Raven, dat vanaf 25 juni meteen na de seizoensfinale exclusief op VTM GO te bekijken is. Nadien volgt elke vrijdag om 12.00 een nieuwe aflevering. Een extraatje voor de vele fans, die hun favoriete reeks zo geen hele zomer moeten missen.

Familie overbrugt de zomer dit jaar dus opnieuw met een straffe reeks boordevol spanning en intriges. Wie is Raven écht? In Het Geheim van Raven komen de kijkers meer te weten over de achtergrond van het personage en waarom hij zo moeilijk mensen kan vertrouwen. De afleveringen bouwen verder op een gebeurtenis in de grote seizoensfinale van vrijdag 25 juni, waarin Raven plots onaangenaam bezoek krijgt. Meteen daarna barst het verhaal los op VTM GO.

“Het Geheim van Raven wordt een meeslepende reeks boordevol mysterie”, vertelt Aaron Blommaert. “Het verhaal speelt zich af in de al even mysterieuze bossen van de Ardennen. De opnames hebben de volledige cast zweet, slaap en een gebroken been gekost (lacht). De reeks keert twee jaar terug in de tijd, naar een moment waarop er voor Raven een ingrijpende gebeurtenis plaatsvond. En die neemt de kijkers mee in een nagelbijtend verhaal. Het wordt spannend om voor deze reeks het verhaal te vertellen van Raven vóór hij in Familie opdook.”

De komende weken loopt de spanning in Familie nog stevig op, in de aanloop naar de seizoensfinale op vrijdag 25 juni om 20.35 bij VTM. Daarin gaat de kijker met de nodige cliffhangers de zomer in.