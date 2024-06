Familie eindigt met ongeziene slotscène: kijkers kunnen voor het eerst in de toekomst kijken

De hartslag van tv-kijkend Vlaanderen ging vanavond stevig de hoogte in tijdens de seizoensfinale van Familie. Die mondde uit in een tikkende tijdbom. Letterlijk. Bert Van den Bossche (Jan Sobrie) hield zijn vinger voortdurend aan de knop van zijn bom, die hij had klaargestoomd om de familie Van den Bossche definitief uit te roeien. Dat plan werd echter gedwarsboomd toen Louise (Charlotte Sieben) plots de feestzaal binnenwandelde. Een mindfuck voor Bert, die enkele minuten eerder voor een nog grotere mindfuck bij de kijkers had gezorgd. In een videoboodschap biechtte Bert namelijk op dat niet Peter (Gunther Levi), maar wel híj de vader van Louise is, na een slippertje met Trudy (Silvia Claes) jaren geleden.

Tijdens zijn dreigende speech veranderde hij daarom van koers en vroeg hij Mieke (Caroline Maes) halsoverkop ten huwelijk. Tot grote verbazing van iedereen aan de feesttafel. Het beeld ging op zwart en de kijkers kregen een ongeziene slotscène te zien: een flashforward naar 3 januari 2025. Een knal. Stof. Ravage. En Mieke die gehuld in een trouwjurk blootvoets over de vloer strompelt, om uiteindelijk bebloed neer te vallen. Welk drama heeft er zich afgespeeld? Familie sluit het seizoen voor de allereerste keer af met een sneak peek naar een verhaal dat zich in de verre toekomst zal afspelen, op 3 januari 2025.

Wim Feyaerts, creative producer Familie: “De cliffhanger van deze seizoensfinale gaat de geschiedenisboeken in. Het is de eerste keer dat Familie het seizoen afsluit met een flashforward naar een verhaal dat zich binnen 6 maanden afspeelt, in de midseizoensfinale van 2025. Hoewel Joris er niet in geslaagd is zijn duivelse plan uit te voeren, lijkt het gevaar nog niet geweken. Het beeld wordt zwart, maar dan volgt er een verrassende en unieke vooruitblik naar wat komen gaat, en dat met een exacte datum: 3 januari. In deze flashforward zien we een apocalyptisch beeld van een mogelijke explosie, waarbij Mieke, gehuld in een bebloed trouwkleed, neerstuikt. Dit beeld zal ongetwijfeld nog meer vragen oproepen bij onze kijkers. Wat betekent deze explosieve vooruitblik? Zal Joris zijn plan alsnog weten uit te voeren? En welke rol spelen Mieke en de familie in dit alles? De antwoorden op deze brandende vragen worden begin januari onthuld.”

Bekijk het spannende eindbeeld van Familie hier:

De seizoensfinale bood ook heel wat andere verrassingen. Zo zagen de kijkers Steven De Lelie nog eens opduiken als Bertje, maakte Guido (Vincent Banic) voor de gelegenheid zijn comeback en werd Samira’s tante Georgine, het nieuwe personage dat vertolkt wordt door Muriel Bats, geïntroduceerd in de reeks. En dan was er nog Stefanie (Jasmijn Van Hoof). Zij blijkt zwanger te zijn van Lars (Kürt Rogiers), maar werd afgeluisterd door haar vader Benny (Roel Vanderstukken) toen ze hem het nieuws meedeelde. Wordt ongetwijfeld vervolgd na de zomer…

Spannende webserie ‘Familie - Het ware gelaat van Joris’ gaat nu van start op VTM GO

Bert is back en dat hebben de Familie-kijkers geweten. Niet alleen in de spannende seizoensfinale van vanavond, maar ook in de splinternieuwe webreeks die nu van start gaat op VTM GO. ‘Familie - Het ware gelaat van Joris’ geeft de kijkers nieuwe inzichten in hoe verschillende schokkende gebeurtenissen uit het verleden écht tot stand zijn gekomen. En niets is wat het lijkt, zo blijkt. De kijker ontdekt namelijk dat Bert ook het brein is achter eerdere gebeurtenissen uit het recente verleden… Speciaal voor de webreeks kruipt Steven De Lelie nog een keer in de huid van Bertje en staat één Van den Bossche spreekwoordelijk terug op uit de dood: Peter Van den Bossche, gespeeld door Gunther Levi. De eerste aflevering van ‘Familie - Het ware gelaat van Joris’ is nu te bekijken op VTM GO. Nadien is er een hele zomer lang elke vrijdagochtend een nieuwe aflevering beschikbaar. Via VTM GO+ zal de reeks meteen volledig te bingewatchen zijn.

Bekijk hier de teaser van ‘Familie - Het ware gelaat van Joris’:

