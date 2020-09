Extra verrassing in The Masked Singer: gracieuze Zeemeermin doet vrijdag haar intrede

The Masked Singer, de nieuwe vrijdagavondshow bij VTM, heeft zijn start niet gemist. Op sociale media, aan het koffieapparaat, onder vrienden: overal wordt gespeculeerd over welke bekende gezichten er achter de maskers zitten. De eerste show hield ondertussen in totaal al meer dan 1,3 kijkers in de ban en scoorde afgelopen vrijdag hoge marktaandelen van 61,3% in de doelgroep VVA18-54 en zelfs bijna 70% in de jongere doelgroep VVA18-44. En er is de aandachtige kijkers de voorbije dagen nog iets opgevallen. Het VTM-scherm liep bij momenten ‘onder water’, een duidelijke sneak peek naar de tweede show van The Masked Singer nu vrijdag 25 september. Dat vermoeden wordt nu bevestigd, want de onderwaterbeelden luiden de komst in van Zeemeermin, een gloednieuw kostuum dat haar intrede doet in show 2.

Voor Monster geldt game over in The Masked Singer, maar zijn plek wordt vanaf vrijdag ingenomen door de gracieuze Zeemeermin. Met dit extra kostuum zorgt het programma opnieuw voor een verrassing. “Ik verschuil me al jaren diep in de zee, maar voor The Masked Singer kom ik met plezier boven water”, licht Zeemeermin al een tipje van de sluier. “Ik ga mijn beste vin voorzetten.” Van alle Masked Singers is zij alvast diegene die elke vrijdag het langst bij de kapper zit. Haar ingewikkeld kapsel met lange vlecht neemt maar liefst een volledig uur in beslag op de kappersstoel. Zeemeermin staat voor haar vuurdoop lijnrecht tegenover Duiker. Wie wint dit onderwaterduel? En wie loopt het risico om ontmaskerd te worden?

Bekijk de eerste beelden van Zeemeermin hier:

Ook Aap, Duiveltje, Koningin, Libelle, Otter en Wolf laten hun stem opnieuw horen aan Vlaanderen. Vooral die laatste maakt vrijdag een opmerkelijke entree op het podium. Het valt speurders Jens Dendoncker, Julie Van den Steen, Karen Damen en de mystery speurder meteen op dat er iets met Wolf aan de hand is. Maar wat? Otter zorgt deze week dan weer voor een mindfuck bij Julie. “Ik ben helemaal van mijn melk nu”, klinkt het in de show van vrijdag. Is Otter een man of een vrouw? Eén ding is zeker: van één Masked Singer vallen vrijdag de maskers af. Maar van wie?

Met deze nummers hopen de Masked Singers vrijdag door te stoten naar volgende week:

Aap: Baby One More Time van Baby Britney Spears

Duiker: Treat You Better van Shawn Mendes

Duiveltje: I’ll Be There For You van The Rembrandts

Koningin: Don’t Stop Now van Dua Lipa

Libelle: Instagram van Dimitri Vegas & Like Mike

Otter: When Doves Cry van Prince

Wolf: Use Somebody van Kings Of Leon

Zeemeermin: A Million Dreams van P!nk

De aflevering van The Masked Singer is ook te (her)bekijken op VTM GO.