Extra veel liefde in Blind Getrouwd: 4 koppels trouwen dit najaar bij VTM, 1 extra koppel bij VTM GO

Blind Getrouwd gaat dit jaar een stap verder, op zoek naar éxtra veel liefde. Dit najaar trouwen opnieuw vier koppels volgens de beproefde Blind Getrouwd-formule op VTM. Maar voor het eerst in de geschiedenis van Blind Getrouwd zal ook een vijfde koppel de sprong wagen in ‘Blind Getrouwd: Het Vijfde Huwelijk’ bij VTM GO. In ‘Blind Getrouwd: Het Vijfde Huwelijk’ maakt de kijker vanaf vandaag kennis met 3 singles uit de voorrondes van Blind Getrouwd voor wie geen match gevonden werd. Voor hen gaat Ingeborg, die het programma host, nu op een andere manier op zoek naar die ene ware liefde, en als alles goed gaat stapt één van hen dit jaar alsnog in het huwelijksbootje.

Voor Steve, Karen en Jonas werd geen match gevonden binnen de poule van vrijgezellen die zich inschreef voor Blind Getrouwd. Zij krijgen nu in de VTM GO SHORTIE de kans om zich aan heel Vlaanderen voor te stellen. Zo wil Ingeborg een ultieme zoektocht opstarten naar hun ideale match. Daarna volgen ze hetzelfde stramien als het klassieke Blind Getrouwd: het zijn opnieuw de experten die volgens de beproefde methode op zoek gaan naar de perfecte match. Wordt die gevonden, dan stapt één van de drie in het huwelijksbootje met alles erop en eraan: trouwfeest, huwelijksreis en samenwonen. Met op het einde van de rit ook hier één prangende vraag: zijn ze klaar voor de rest van hun leven samen en blijven ze getrouwd?

Kortom, met ‘Blind Getrouwd: Het Vijfde Huwelijk’ zorgt VTM GO dit najaar voor een fameuze portie extra liefde op het scherm.

Ingeborg: “Het is prachtig dat wij dit najaar alweer 4 koppels in het huwelijksbootje laten treden in de hoop op een happily ever after, en ik ben zo verheugd dat wij ook voor Steve, Karen en Jonas een extra effortje gaan doen. In de oproepaflevering op VTM GO stellen we hen uitgebreid, maar toch nog quasi onherkenbaar voor. Het concept heet nu eenmaal ‘Blind Getrouwd’. Steve is op zoek naar een man, Karen en Jonas naar een vrouw. Alle singles moeten dus maar 1 ding doen: afstemmen op de oproepaflevering en wie weet is het dan wel hun laatste zomer alleen.”

STEVE (48)

Profiel: empathisch, rustig, sportief, reiziger

"Mijn man moet niet de perfecte zijn, wel de juiste"

Steve is life coach en geeft daarnaast ook opleidingen aan fitness instructeurs in het buitenland. Hij reist dus veel, vooral in het weekend. Doorheen de week vindt hij het leuk om al bingend te bekomen van de hectische weekends. Ook fitnesst hij dan nog veel, want zowel fysieke als mentale gezondheid is erg belangrijk voor hem. Steve, die op mannen valt, staat heel positief in het leven en verdiepte zich in de juiste mindset. Hij leidt eigenlijk het leven waar hij 20 jaar geleden van droomde, maar hoewel hij blij is met wat hij tot nu toe heeft bereikt, mist hij iets in zijn leven. Steve had enkel relaties met telkens hetzelfde type man: groot, donkere ogen, baardje. Misschien staart hij zich blind op dit type en dus legt hij zijn lot in handen van de Blind Getrouwd-experten.

Steve zoekt een toffe man die graag initiatief neemt en het fijn vindt om af en toe leuke dates te organiseren. Die man moet er wel Olaf, Steves Husky, bijnemen. Zijn ideale partner hoeft niet per se mee te reizen, al mag dit zeker wel. Hij wil zich geborgen voelen en vindt een goede connectie één van de belangrijkste zaken in een relatie.

JONAS (28)

Profiel: betrouwbaar, sportief, klaar om zich te settelen

"Iedereen in mijn omgeving settelt zich. Ik ben helemaal gelukkig, maar een toffe vrouw zou wel een mooie toevoeging zijn aan mijn leven"

Jonas is hetero, 27 jaar en omschrijft zichzelf als nuchter, betrouwbaar en positief. Hij is financial business controller en is best ambitieus. Hij zou graag doorgroeien bij het bedrijf waar hij nu werkt. In zijn vrije tijd is hij lid van twee voetbalploegen, padelt hij graag, loopt en fitnesst hij en af en toe kruipt hij ook op de fiets. Sportief, ou quoi!

Zijn levensdoel is het klassieke huisje-tuintje-boompje. Gewoon zonder financiële zorgen door het leven kunnen gaan, en genoeg geld overhouden om te kunnen reizen. Jonas houdt immers zowel van wintersportvakanties als van zomerse avontuurlijkere reizen. Zo’n trips samen doen met een toffe, zorgzame, humoristische vrouw staat bovenaan zijn bucketlist. Jonas droomt ervan dat zijn vrouw niet alleen zijn partner is maar ook zijn beste vriendin, met wie hij veel dingen samen kan ondernemen. Toch is genoeg vrijheid om dingen alleen of met vrienden te doen, ook heel belangrijk voor hem. Jonas is een echte familieman die opgroeide in een hecht nest en is er helemaal klaar voor om nu zelf zo’n warm gezin te starten.

KAREN (27)

Profiel: zorgzaam, dierenliefhebber, familiemens

"Ik geloof dat de ideale vrouw ergens rondloopt, misschien kruis ik haar wel dagelijks. Ik hoop dat we haar op deze manier kunnen vinden"

Karen is 27 en valt op vrouwen. Ze is heel zorgzaam, houdt van dieren en chocolade. Het klinkt misschien als een gekke combinatie, maar Karen combineert naar haar gevoel het beste van twee werelden: ze is parttime dierenartsassistente én chocolatier in bijberoep. Haar droom is een eigen chocoladezaak starten, al zal ze de diertjes er niet snel voor opgeven. Ze heeft zelf een hond, 3 katten, een valkparkiet en 4 schapen, maar er is nog voldoende ruimte voor een vrouw. Karen speelt ook nog voetbal en ze houdt van reizen.

Karen is een echt familiemens. Ze wil ook heel graag zelf een gezin stichten met een toffe vrouw, iemand die respect en eerlijkheid hoog in het vaandel draagt en liefst ook humoristisch is. Een vrouwelijke uitstraling en een mooie lach vindt ze heel aantrekkelijk. Pluspunten zijn er voor iemand die graag op restaurant gaat en sport, maar de jackpot gaat naar iemand die zot is van chocolade.

Bekijk hier al een teaser:

De oproepaflevering van Blind Getrouwd: Het Vijfde Huwelijk, staat vanaf nu online op VTM GO én wordt op vrijdag 28 juli uitgezonden bij VTM om 20u30, voor Tien om te Zien.

Inschrijven voor Steve, Karen of Jonas kan via vtm.be. Opgelet: doe dat snel, want de inschrijvingsperiode loopt maar tot 13 augustus.

