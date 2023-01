Extra lange midseizoensfinale van Familie wordt filmische thriller

Het huidige 32ste seizoen van Familie stond de voorbije weken al bol van spannende en dramatische verhaallijnen. Daar wordt morgen, vrijdag 6 januari, nog een serieuze schep bovenop gedaan met de razendspannende en extra lange midseizoensfinale. Daarin stromen verschillende verhalen naar goede gewoonte naar elkaar toe om uit te monden in enkele zenuwslopende cliffhangers. De midseizoensfinale wordt dit jaar bovendien extra speciaal. De Familie-kijkers kunnen namelijk een subtiele knipoog opmerken naar de bekende film Ocean’s Eleven.

In de midseizoensfinale komen verschillende verhalen tot een climax. Zo ook het plan van Lars (Kürt Rogiers) om zijn naam te zuiveren, Koen Peyskens (Sieg De Doncker) aan de kant te schuiven en Véronique (Sandrine André) te bevrijden uit zijn klauwen. Met de hulp van Mathias (Peter Bulckaen), Benny (Roel Vanderstukken) en Brigitte (Janine Bischops) brengt hij dat strak voorbereide plan in een stroomversnelling. Niet alles loopt echter zoals verwacht en de stoppen van Koen dreigen helemaal door te slaan.

Naast Lars en co gaat ook Quinten (Maxime De Winne) over tot actie. Hij wordt in de tang gehouden door nonkel Raymond (Frans Van der Aa), die duidelijk niet is wie hij beweert te zijn. Raymond weet wat Quinten in Singapore uitspookte en is uit op geld. Véél geld, dat ze samen bij CoBrew willen stelen. Een brug te ver voor Quinten, die in de aflevering van donderdagavond alles aan Hanne (Margot Hallemans) opbiechtte. Quinten wil paal en perk stellen aan de dreigementen van nonkel Raymond. In de midseizoensfinale broedt hij op een plan en gaat hij over tot actie. Wat zijn de gevolgen van dat plan? En drijft hij zo zijn gezin verder van zich weg?

