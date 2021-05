Extra hulp uit België en Nederland voor de laatste loodjes op Camping Coppens

Staf en Monique hebben ondertussen de sleutel van hun camping in handen en focussen zich op de opening. Vorige week gaf Staf een eerste rondleiding in de ‘backstage’ van de camping aan bijna 900.000 kijkers, goed voor 40% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld). In aflevering 7 op maandag 17 mei om 20.40 bij VTM krijgen de zes Zweedse hutjes op de camping een Coppens-makeover, draait Staf onhandig pirouettes tussen de plaatselijke ijshockeyploeg en arriveert er nog welgekomen hulp van broer Maarten en de Nederlandse Inez, boezemvriendin van Monique.

De zes hutjes of Zweedse stugor zijn toe aan een opfrisbeurt. Staf en Monique willen ze een beetje hun eigen stijl geven. Staf zorgt voor het afplak-, plamuur- en schilderwerk en Monique is ‘chef decoratie’. Het verschil tussen ‘voor’ en ‘na’ is groot, een geslaagde makeover. Staf: “Voordeel is: er is er nu één af. Nadeel is: er zijn er nog vijf te gaan. Maar we hebben wel een voorbeeld nu. Ik moet niet meer heel de tijd aan Monique vragen waar alles mag hangen.”

‘s Avonds wordt het schilderen en decoreren gestaakt en kruipt Staf achter zijn computer. Niet alleen om het nieuwe seizoen van ‘Code van Coppens’ voor te bereiden, ook om vragen te beantwoorden van toekomstige campinggasten. “Kunnen we ook voor één nacht bij jullie overnachten”, leest Staf voor. “Uiteraard kan dat”, tikt hij op het toetsenbord. “Mogen er honden op de camping”, vraagt een andere gast. “Natuurlijk, we zijn zelf grote hondenliefhebbers”, dicteert Monique. “Ik ben een mama van drie dichters… Euhm, die zal dochters bedoelen”, lacht Staf.

Voor de verandering zijn het eens niet Monique, Beau en Nora die zich op de ijsbaan begeven. Staf heeft een initiatie ijshockey geregeld bij de (ijs)beren van het lokale Åmål-team. Met een klein hartje betreedt hij de kleedkamer. “I am more a figure skater”, begint Staf verontschuldigend. Maar één van de ijshockeyspelers probeert hem meteen gerust te stellen: “Figure skaters are actually the better skaters”. Maar Staf is nog steeds niet helemaal op z’n gemak: “Be gentle with me guys. I’m afraid of getting the puck in my face.” Een andere speler, Andreas, toont grijnzend zijn voorste tanden: “These are not real, because of ice hockey.”

Voor de allerlaatste loodjes alvorens Camp Grinsby de deuren opent, komt er nog versterking uit België en Nederland. Grote broer Maarten is opnieuw van de partij en uit Nederland komen Inez en haar man Richard een handje helpen. Inez is de boezemvriendin van Monique. Ze kennen elkaar al sinds hun kinderjaren. Het is voor Monique een hele verademing dat ze eens met iemand anders kan gaan shoppen: “Eindelijk, een veel betere winkelpartner dan Staf”. “Ja, nu mag jij beslissen en we zijn supersnel”, lacht Inez. Monique beaamt: “Veel sneller dan met Staf en het is ook veel leuker!” En het gaat nu stilaan aankomen op die snelheid. We zijn genaderd tot op 48 uur voor de opening…