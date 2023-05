Exit Georges-Louis Bouchez en Nick Bril in tweede aflevering Special Forces: Wie Durft Wint

De tweede trainingsdag in Marokko bleek een maat te veel voor politicus Georges-Louis Bouchez en sterrenchef Nick Bril. De ene gooide de handdoek in de ring omdat hij fysiek niet fit genoeg was, Bril moest verstek geven met een knieblessure.

Al op dag 1 botste Georges-Louis Bouchez fysiek op zijn grenzen. De instructeurs riepen hem op het matje en maakten de MR-voorzitter duidelijk dat dag 2 erop of eronder zou zijn. Het werd eronder. “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, waar is nummer 10?” Ondanks een redelijke start hield nummer 2 het tempo van een tocht door de woestijn niet vol, waardoor de groep weer meermaals bestraft werd en onder andere de rest van de dag 2 jerrycans moest meesleuren. 30 uur na de start van de opleiding, besloot Bouchez dan ook de handdoek in de ring te gooien om de groep nieuwe sancties te besparen.

Georges-Louis Bouchez: “Dit was een totaal nieuwe ervaring voor me en ik heb fantastische mensen leren kennen. Ik heb enorm veel respect voor de special forces. Wat zij doen is buitengewoon. Ik heb me niet goed kunnen voorbereiden, mijn werk staat me dat niet toe. Dat heb ik hier cash betaald. Het valt me zwaar dat de groep meermaals bestraft werd door mij. Dan moet je de verantwoordelijkheid nemen om te beslissen dat het genoeg geweest is.”

Bekijk hier de exit van Georges-Louis Bouchez:

Op de terugweg naar het base camp later op de dag, kreeg nummer 5, topchef Nick Bril, hevige pijn aan zijn knieën. Het hield hem echter niet tegen om erna nog de Beer van Brecht, Dirk Van Tichelt, over zijn rug te zwieren. Maar de oude blessure weerhield hem ervan dag 3 aan te vatten.

Nick Bril: “Ik heb 2 knieën die door het werk dat ik doe al jarenlang versleten zijn. Ik ben een paar keer heel hard gevallen in de keuken en m’n knieën zijn helemaal verbrijzeld aan de binnenkant. Ik heb er al cortisone injecties in zitten en ik heb te veel pijn nu. Ik voel dat ik schade aan het toebrengen ben. Ik wist dat dit een risico ging zijn, maar ik heb het geprobeerd. Als ik weet dat ik mezelf tot het maximale heb gepusht, ben ik er OK mee. Je moet je eigen grenzen durven toegeven. Maar dit avontuur was fantastisch.”

Bekijk hier de exit van Nick Bril:

En toen waren ze nog met 8. Hoe het Koen Wauters, Hannelore Simoens, Laura Tesoro, Francisco Schuster, Ann Wauters, Davy Parmentier, Steven Laureys en Dirk Van Tichelt vergaat op dag 3, ontdek je op maandag 15 mei om 20u35 op VTM en op VTM GO.

