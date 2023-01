Exclusieve Reveal Party onthult drie nieuwe Masked Singers

Exclusiever dan exclusief. Dat was de party die vanavond losbarstte op de luxueuze feestlocatie La Riva in Antwerpen en waar enkel de beau monde van de Vlaamse influencer scene een uitnodiging voor ontving. Het glamoureuze feest werd georganiseerd door Soaperstar, een nieuwe figuur uit The Masked Singer die doordrongen is van soapy diva vibes. Soaperstar bracht op de Reveal Party ook twee vrienden mee en stelde zo Groot Licht en Champignon voor aan Vlaanderen. De drie Masked Singers proefden er samen met hun genodigden van bubbly hapjes, dronken cocktails à volonté, performden op het podium en maakten tijd voor selfies. Héél veel selfies. Soaperstar volgen kan vanaf nu ook via haar Instagramkanaal @soaperstarofficial.

Move over Beyoncé, hello Soaperstar!

Het leven van Soaperstar is bubbly en kleurrijk. Ze is een echte superster die wordt aanbeden door miljoenen fans over de hele wereld. Haar dagen zijn gevuld met het maken van videoclips die flitsend, cool en mega populair zijn. Ook op TikTok is ze dé ster. Iedereen wil Soaperstar zijn en deel uitmaken van haar droomwereld. Ze helpt jong en oud ontsnappen uit hun dagelijkse realiteit en verplichtingen.

“Camera’s lopen? Lichten ok? Iedereen ready? Aaaand… ACTION! Hello hello liefste fans! Soaperstar has arrived! Dat betekent dat de foam party kan beginnen, want ik ben het zonnetje in house. Ik werk tegen de sterren op om al jullie DM’s, messages en fanmail te beantwoorden. Maar hashtag spoiler alert: thanks to The Masked Singer zie ik nu mijn kans schoon om jullie in real life te ontmoeten. Yes yes dearest fans, Soaperstar komt naar jullie toe! In het showbizzwereldje ken ik het klappen van de zeep. Euh, ik bedoel zweep! En I loooove een spelletje now and then. Dus roll out de rode loper, hashtag meetandgreet! Ik hoop alvast op een smetteloos parcours, want voor deze bruisende beroemdheid is geen water te diep!”

Eureka! Hier is Groot Licht

De habitat van Groot Licht is een laboratorium, waar hij dag in dag uit experimenteert met proefbuisjes en wiskundige formules. Hij is een wetenschapper met groot aanzien die altijd in moeilijke woorden spreekt. Groot Licht hoopt dat hij op een dag een nieuwe ontdekking doet, zo eentje die de wereld verandert. ‘Eureka’ kunnen roepen, hier leeft hij voor. Hij is gigantisch slim en heeft al verschillende Nobelprijzen gewonnen. Pierre en Marie Curie zijn zijn grote voorbeelden. Groot Licht kent maar één wereld en dat is zijn labo. Meedoen met The Masked Singer is dan ook helemaal uit zijn comfortzone.

“Geachte bewonderaar van de QLED en de OLED technologie. Groot Licht is mijn binominale nomenclatuur, aangenaam! Mijn kinetische energie is op dit moment een lichtsnelheid van bijna 300 000 000 meter per seconde. Geen enkel subject heeft dus feitelijk meer velociteit dan het licht... behalve ik. Omdat ik me zo aerodynamisch voortbeweeg, heb ik veel resterende nanoseconden om mijn wetenschappelijke studies te optimaliseren. Ik ben een werkelijke allesweter. Mijn kennis wil ik multipliceren en multipliceren en multipliceren… Kan iedereen nog volgen? Mijn ongelimiteerde drang naar nieuws was de katalysator die me naar hier leidde. The Masked Singer is voor een wetenschapper een waar enigma, dus ik ga er nauwlettend mijn elektromagnetische straling op schijnen!”

Cuteness overload bij Champignon

Fladderende vlindertjes, kabbelende beekjes en een heel schattig Hobbit-huisje: dit is de wereld van Champignon. Deze Masked Singer begint vrolijk en blij aan de dag, niets of niemand kan zijn/haar goed humeur verstoren. Het lijkt wel een sprookje! Champignons vriendjes zijn kleine champignonnetjes die hij/zij koestert zoals eigen kindjes. Ook al houdt Champignon van het donker, het leven van deze Masked Singer is één grote, langgerekte zonnestraal.

“Dag vrolijke vriendjes! Welkom bij Champignon! Ze zeggen dat mijn soort als paddenstoelen uit de grond schiet, maar ik ben er één uit de duizend! Ik ben niet meer de benjamin, maar al sinds ik een klein zwammetje was, wist ik heel goed wat ik wilde. En ik zal je zeggen: ik leef mijn droom! Een echte champignon groeit in het pikkedonker, maar ik ben de laatste die het licht uitdoet! Ik ben hier om mijn sporen na te laten, dus mij stuur je niet zomaar het bos in! In het sprookje van The Masked Singer, leef ik nog lang en gelukkig! Hihi!”

Met Soaperstar, Groot Licht en Champignon hebben ondertussen 12 van de 14 Masked Singers zich voorgesteld aan Vlaanderen. Nog 2 figuren hullen zich in mysterie en houden zich verborgen. Waar in het straatbeeld komen zij binnenkort opduiken? Ogen en oren openhouden, is de boodschap.

The Masked Singer: vanaf vrijdag 3 februari om 20u35 bij VTM.