Ex-frontman van Wet Wet Wet staat na 30 jaar opnieuw op het Tien Om Te Zien-podium met monsterhit Love Is All Around

Aan zee mag altijd een beetje meer… en zeker wanneer Tien Om Te Zien er opnieuw zijn tenten opslaat. De iconische tent wordt er deze zomer neergepoot van 15 tot 25 juli, en dat voor maar liefst zeven Tien Om Te Zien-avonden op rij én een exclusieve Clouseau-special op donderdag 25 juli. Tien Om Te Zien, dat is één langgerekt feest van alle Vlaamse superhits van het moment, nostalgische classics én internationale toppers. Ook deze zomer, want Anne, Willy, Laura en Aaron verwelkomen niemand minder dan de Schotse superster Marti Pellow, ex-frontman van de wereldband Wet Wet Wet. Daarnaast staan de strafste artiesten van eigen bodem klaar voor de Tien Om Te Zien-fans, want ook K3, Suzan & Freek, Metejoor, Maksim & Hannah Mae én Willy Sommers & Wendy Van Wanten zijn er deze zomer al zeker bij. Die laatsten kijken elkaar 33 jaar na hun duet nog een keer ‘diep in de ogen’.

Ook de performance van Marti Pellow wordt een nostalgische throwback. Hij stond met Wet Wet Wet in 1994 voor het eerst op het podium van Tien Om Te Zien om hun wereldhit Love Is All Around te brengen. De soundtrack van de film Four Weddings And A Funeral, de iconische song uit Love Actually én openingsdans bij uitstek. Speciaal voor Tien Om Te Zien maakt Marti voor het eerst in 25 jaar de grote oversteek van Schotland naar het Europese vasteland om 30 jaar na de release van Love Is All Around nog één keer zijn monsterhit te brengen voor het publiek in Westende.

Marti Pellow, ex-frontman van Wet Wet Wet: “Where does the time go? I can't wait to perform Love is All Around for my amazing Belgian fans. Even after 30 years, it's still one of my favourite tracks. Let's spread the love, see you soon Belgium! Love to love, Marti x"

Bekijk hier het allereerste optreden van Wet Wet Wet bij Tien Om Te Zien 30 jaar geleden:

Wie het Tien Om Te Zien-feest niet wil missen markeert 15, 16, 17, 18, 22, 23 en 24 juli dus best al met stip in zijn zomeragenda. Jong en oud kunnen gratis komen meezingen en dansen met hun favoriete artiesten aan De Rotonde van Westende. En voor wie het écht een beetje meer mag zijn, zijn er tickets beschikbaar voor de Golden Circle of voor de Party Zone via vtmtickets.be. De ticketverkoop start vandaag, woensdag 12 juni, om 10.00 uur. De volledige en exacte line-up van Tien Om Te Zien wordt later bekendgemaakt, net zoals de concrete uitzenddata bij VTM.

