Evi Hanssen nodigt Matthijs van Nieuwkerk uit voor haar huwelijk… in 2065

Op donderdag 13 mei om 20.40 krijgt presentator Matthijs van Nieuwkerk versterking van twee nieuwe bekende Vlamingen voor het laatste ticket voor de halve finales. Evi Hanssen, presentatrice op radio en tv in Vlaanderen én in Nederland, was regelmatig bij Matthijs aan tafel in De Wereld Draait Door: Ze kennen elkaar dus goed en Matthijs informeert alvast: “Evi, jij gaat trouwen?” “Ja, als corona voorbij is en dan mag jij komen.” “Dat is goed!” Wanneer dat zal zijn? “Het stond gepland op 6 juli vorig jaar, op het Zuid achter het MAS waar we hebben gekust en nu zal het voor… 2065 zijn.”



Bekijk hier de preview:

De tweede persoon die de teams komt versterken is Adriaan Van den Hoof: acteur, presentator, quizmaster en comedian. Maar diep in zijn hart eigenlijk een beastie boy die niets liever doet dan met zijn vrienden de beste platen ter wereld te draaien en daarmee een dansvloer helemaal gek maken. Hij droomde er ooit van Matthijs te ontmoeten, dus dat mag alvast van zijn bucketlist afgevinkt worden.

Achter de kandidatendesk staan Renée (27) en Yo-Mara (35), twee vriendinnen uit Lokeren die elkaar leerden kennen op de Lokerse feesten. Zij nemen het op tegen Luc (50) en Elise (21) uit Zottegem. Vader en dochter gaan samen naar concerten met als hoogtepunt U2 in het Koning Boudewijnstadion. Luc heeft zijn eigen klusbedrijf, Elise is studente muziekmanagement en droomt ervan ooit Mick Jagger te ontmoeten.

Voor de ronde ‘Cover en Kwel’ gaan muzikale duizendpoten Senne en Lokko weer helemaal los: een bewegende micro boven een op de grond liggende Senne, of andersom: Lokko die op een trapèze voorbij een vaste micro zweeft. Maar ze gaan ook naar Plopsaland voor twee nog extremere stunts: op de draaimolen en in de rollercoaster waar ze voor het filmpje maar liefst dertien keer het parcours moeten afleggen. Knettergekke opdrachten dus die tot hilarische taferelen leiden. “En jullie gebruiken geen drugs of zo?”, vraagt Adriaan zich lachend af.