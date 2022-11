Evi Hanssen maakt haar intrede in de telenovelle ‘Lisa’

Evi geeft gestalte aan het personage van Sofie Notelaers. Wanneer Suzanne (Hilde De Baerdemaeker) naar een nineties-fuif wil gaan maar niemand vindt om haar te vergezellen, gaat ze op zoek naar een dame die met haar mee wil. En die dame is Sofie. Het klikt tussen beide vrouwen en ze worden goede vriendinnen. De uitbundige Sofie brengt onmiddellijk leven in de brouwerij en toont Suzanne dat er meer is dan haar werk en haar twee dochters. Samen drinken ze al eens een glaasje te veel of roken ze bij gelegenheid een pretsigaret. Suzanne fleurt helemaal op met haar nieuwe extravagante vriendin.

“Toen Hilde Debaerdemaker mij belde met de vraag of ik in Lisa haar beste vriendin wou spelen, moest ik geen seconde nadenken. Hilde en ik zijn ook in het echte leven de beste vrienden en ik kijk er dan ook enorm naar uit om met samen met haar op de set te staan. De kijkers mogen een flamboyant personage verwachten, de wilde Sofie, vol leven en met een stout kantje, die Suzanne zelfs leert drinken en blowen”, vertelt Evi.

Evi Hanssen is zangeres, tv- en radiopresentatrice, en auteur. Ze maakte op 16-jarige leeftijd haar debuut als actrice in Samson en Gert en presenteert sinds 2001 verschillende Vlaamse en Nederlandse programma’s als ‘71° Graden Noord’, ‘Expeditie Robinson’, ‘De Grote Sprong’, ‘Mijn Pop-uprestaurant’, ‘3 op Reis’ en meer recent nog het spraakmakende ‘Help, mijn borsten staan online’. Evi bracht al enkele boeken uit zoals ‘Ergens onderweg’, ‘Nog 9 minuten’ en ‘Sinds ik niet meer drink’. Eind oktober 2022 verscheen haar nieuwste boek ‘Nog 9 minuten: meditatie voor kinderen’ die ze samen met Hilde De Baerdemaeker en Jutta Borms schreef. Ze maakte furore op het podium in de musical ‘Mamma Mia!’ en vanaf november tourt ze ook door de Nederlandse en Vlaamse theaters met een eigen theaterproductie ‘Sinds ik niet meer drink’.

Lisa: iedere weekdag om 18u20 bij VTM en ook op VTM GO .