Evelien en Davy moeten voorspellen wie er net voor de finale afvalt in Het Onbekende

Voor dag en dauw heeft Axel Daeseleire in Het Onbekende al een persoonlijk dilemma klaar voor de personen die ’s nacht de geldkoffers op hun kamer hadden. Afgelopen nacht waren dat Evelien voor Team Groen en Davy voor Team Rood. “Schrijf één naam op uit je eigen team. De naam van wie je denkt dat hij of zij aan het eind van deze aflevering zal afvallen. Is het juist, dan komt er 5000 euro bij in de pot. Gaat er een andere persoon naar huis, dan gaat er 5000 euro uit de koffer”, klinkt het. “Het is in dit spel over het algemeen heel moeilijk om iets te voorspellen”, zegt Evelien. Davy klinkt vastberaden:“Ik vind dit een zalige positie. Vanaf gisteren had ik al het gevoel dat ik die koffer bij me moest houden. Alleen beslissen is zalig. Ik ben het spel aan het spelen en ik wil niet vooruitlopen op de feiten maar ik denk dat ik er goed voorsta.” Evelien en Davy hebben voor zichzelf al uitgemaakt wie er straks naar huis gaat, maar zullen ze er ook iets van zeggen tegen hun teamgenoten? En komt hun voorspelling uit?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Verder krijgen de kandidaten ook een ongewone en persoonlijke vraag voorgeschoteld: wie is de grootste lastpak? Die keuze heeft gevolgen wanneer de kandidaten een steile heuvel moeten trotseren. Wanneer Silvana de gevolgen van hun keuze ontdekt, zakt de moed haar in de schoenen: “Oh my god, wat hebben we gekozen!”. Alles draait om kracht, snelheid en doorzettingsvermogen. Maar hoe sterk ze ook spelen, in Het Onbekende moet je ook altijd rekening houden met Dame Fortuna. En die kan soms behoorlijk venijnig uit de hoek komen…

Het Onbekende: elke maandag om 20u40 bij VTM en nu al volledig op Streamz.

