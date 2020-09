Europees voetbal à volonté bij VTM 2

Foto: © Belga

Vanaf morgen, dinsdag 15 september, brengt VTM 2 Europees voetbal naar het scherm met de matchen van de UEFA Champions League. AA Gent en Rapid Wien nemen het tegen elkaar op in de 3de voorronde op dinsdag 15 september om 20.05. Op woensdag 23 en 30 september om 20.35 volgt VTM 2 de heen- en terugwedstrijden in de play-offs van de Champions League. Wie deze matchen speelt, wordt uiteraard nog bepaald. De strijd om de Europese Super Cup heeft plaats op donderdag 24 september om 20.40 tussen Bayern München - de winnaar van de UEFA Champions League - en Sevilla - de Europa League-winnaar. Bij al deze matchen houdt sportanker Maarten Breckx de voetballiefhebbers gezelschap en ontvangt hij analisten Marc Degryse en Jan Mulder in de studio.

3de voorronde UEFA Champions League op dinsdag 15 september om 20.05: AA Gent - Rapid Wien

De laatste rechte lijn naar de play-offs van de UEFA Champions League is ingezet. Morgen, dinsdag 15 september, komt AA Gent in actie tegen Rapid Wien in de 3de voorronde. Het duel wordt in één wedstrijd beslist en de Buffalo’s spelen thuis in de Ghelamco Arena in Gent. Als AA Gent een mooi resultaat neerzet, plaatsen ze zich voor de play-offs. Daarin treffen de Oost-Vlamingen de winnaar van het duel tussen Dinamo Kiev en AZ Alkmaar. AA Gent - Rapid Wien is morgen, dinsdag 15 september, live te volgen vanaf 20.05 bij VTM 2 en op HLN.be.

Maarten Breckx volgt de match op de voet en nodigt analist Marc Degryse uit in de studio. Daarnaast zorgt Dirk Deferme voor de wedstrijdcommentaar.

Wedstrijd Play-offs van de UEFA Champions League op woensdag 23 en 30 september om 20.35

Op woensdag 23 en 30 september staat de heen- en terugwedstrijd in de play-offs van de UEFA Champions League op het programma. Beide wedstrijden zijn live te volgen vanaf 20.35 bij VTM 2 en op HLN.be. Het wedstrijdcommentaar is van Dirk Deferme. Maarten Breckx zit in de studio aan tafel met analisten Marc Degryse en Jan Mulder. Als Gent op 15 september wint, speelt Gent de play-offs. Als Gent het morgen niet haalt, dan is op 17 september bekend wie deze match zal spelen.

Europese Super Cup op donderdag 24 september om 20.40: Bayern München - Sevilla

De Europese Super Cup tussen de winnaar van de Champions League en die van de Europa League, ofwel Bayern München tegen Sevilla, wordt op 24 september in Boedapest afgewerkt. De kampioen van Duitsland won de Champions League door Paris Saint-Germain in de finale met 1-0 te verslaan. Sevilla won de Europa League tegen Internazionale met 3-2 dankzij twee treffers van Luuk de Jong tijdens de eindstrijd.

De wedstrijd om de Europese Super Cup wordt op donderdag 24 september vanaf 20.40 live uitgezonden bij VTM 2 en via HLN.be. De wedstrijd wordt gespeeld op neutraal terrein, in de Puskás Aréna in Budapest. Het zal bovendien de eerste match zijn waarbij de UEFA een beperkt aantal supporters toelaat.

Ook voor deze laatste match zijn Maarten Breckx, Marc Degryse en Jan Mulder van de partij voor een analyse van de wedstrijd en zorgt Dirk Deferme voor het wedstrijdcommentaar.