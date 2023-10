Erop of eronder? Eén blik naar links en boeven Loïc Van Impe en Marcelo Ballardin kunnen hun overwinning in Het Jachtseizoen vergeten

Jagers Laura Tesoro, Nora Gharib en Julie Van den Steen kunnen maar beter goed voorbereid zijn om niet door de mand te vallen. Morgen, om 20u35 bij VTM, slaan chef-koks Loïc Van Impe en Marcelo Ballardin op de vlucht. De heren zijn meesters in organiseren en werken onder tijdsdruk, maar komen die keukenvaardigheden ook van pas om de drie jagers af te schudden?

“Loïc is Franstalig, dus ze zouden ook naar Wallonië kunnen gaan”, beseft Laura. Met dat in het achterhoofd denken de dames het plan van de boeven een stapje voor te zijn. Ze zetten koers richting de Ardennen, maar al snel blijkt het geen eenvoudige opdracht om door het bos de bomen te zien. Waar zitten ‘les hommes avec des vêtements orange’?

De drie jagers zijn alleszins niet ver van hun prooi verwijderd. Loïc en Marcelo regelen twee elektrische fietsen en trekken het bos in. Twintig minuten later en enkele hobbelige wegen verder, moeten ze hun vervoermiddel droppen. Wanneer ze hun tocht te voet verder zetten, voelen ze de hete adem van de dames in hun nek. En het wordt nog spannender, wanneer de boeven hen van slechts 12 meter afstand kunnen spotten. Eén blik naar links en de masterchefs zijn ontdekt. Blijven ze onopgemerkt als kameleons in het struikgewas of belanden ze uiteindelijk zelf op het hakblok?

Bekijk hier de preview:

