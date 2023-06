Erik Goossens en Pat Krimson maken exclusieve, eenmalige comeback met Leopold 3 in Tien Om Te Zien

In de nineties deden ze menig meisjeshart sneller slaan met hits als Volle Maan, Zomernacht of Vergeet-Mij-Nietje. Dat nostalgische gevoel komt deze zomer weer helemaal terug tijdens Tien Om Te Zien, wanneer de iconische popgroep Leopold 3 nog één keer samenkomt voor een exclusief optreden. Frontzanger Erik Goossens, toetsenist-gitarist Pat Krimson en drummer Stefan Wuyts doen dat eenmalig en speciaal voor Tien Om Te Zien. Naast Leopold 3 worden ook nog andere grote namen uit de line-up bekendgemaakt. Ook Pommelien Thijs, CAMILLE, Clouseau, André Hazes, Gustaph en de M-Kids brengen hun nieuwste of grootste hit.

Erik Goossens: “Tien Om Te Zien was knettergek. Leopold 3 was qua muziek niet echt rock ‘n roll, maar wij waren misschien wel de groep met de meeste rock ‘n roll daar aanwezig. Ik herinner me dat ik ooit een kepie van een politiecommandant heb ‘getjoept’ en die in het publiek heb gegooid. Die commandant was daar niet zo happy mee en wilde de opname zelfs stilleggen. Wij vonden dat leuk. Ondertussen zijn mijn wilde haren eraf, maar we gaan ons wel amuseren. De vraag om nog eens op te treden werd ons zoveel gesteld, dus we dachten: why not?”

Pat Krimson: “Leopold 3 was in 1989 mijn eerste uitdaging in de muziekwereld en in 1993 was het hek van de dam. We stonden met drie nummer 1-hits op rij in Tien Om Te Zien en kregen drie keer een Gouden Oog als beste Belgische groep. Veel bands splitten of hebben ruzie, maar dat was bij ons niet het geval. Erik wou iets anders, ik had een hit te pakken met 2 Fabiola en wilde een nieuwe uitdaging. We zijn als vrienden uit mekaar gegaan. Het is fijn om elkaar terug te zien en nog één keer in Tien Om Te Zien te staan om onze fans een plezier te doen.”

Stefan Wuyts: “Leopold 3, dat waren drie gasten die uit totaal verschillende muzikale stromingen kwamen. Patje uit de techno en dance scene, Erik als geschoolde zanger uit het kleinkunstcircuit en ik uit de alternatieve hoek. Maar we amuseerden ons te pletter in die tijd. Elk optreden was gewoon pure fun. Die fun halen we graag nog eens terug naar het TOTZ-podium.”

Op het podium van Tien Om Te Zien zal Leopold 3 iedereen laten dansen dansen op de reggaebeat. Ze brengen er namelijk één van hun allergrootste hits: Zomernacht. ​ Clouseau brengt hun klassieker Nobelprijs, Gustaph haalt de Eurovisiesongfestival-vibes naar Westende en ook de M-Kids keren terug in de tijd. André Hazes, CAMILLE en Pommelien Thijs warmen de boel dan weer op met hun nieuwste hit. Pommelien Thijs ging alvast een kijkje nemen in Westende en verkent de nieuwe locatie op de Zeedijk.

Bekijk de video met Pommelien Thijs hier:

Wie het feest niet wil missen markeert 24, 25 juli en 7, 8 en 9 augustus dus best al met stip in zijn zomeragenda. Jong en oud kunnen gratis komen meezingen en dansen met hun favoriete artiesten aan De Rotonde van Westende. En voor wie het écht een beetje meer mag zijn, zijn er tickets beschikbaar voor de Golden Circle of voor het VIP-deck via vtmtickets.be . Welke andere artiesten ook van de partij zullen zijn en wanneer de uitzendingen bij VTM te zien zullen zijn, wordt later bekendgemaakt.

