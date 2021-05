“Er werd ons aangeraden om afstand te doen van het nalatenschap”: komt verworpen erfenis alsnog terecht?

Afgelopen weken zagen gemiddeld 823.000 kijkers hoe Axel Daeseleire in Erfgenaam Gezocht alles op alles zette om de rechtmatige erfgenamen van ongeclaimde erfenissen te vinden. In totaal waren deze openstaande erfenissen samen 1.504.727 euro waard. Na aftrek van alle kosten en erfbelastingen, blijft daar ruim 446.000 euro van over. Morgen, dinsdag 25 mei om 20.40, trekt Axel er voor de laatste keer op uit om de erfgenamen van ‘Irene Devisch’ te vinden. Wanneer hij haar zoon weet te strikken, komen er gemengde gevoelens bovendrijven: “Mijn moeder heeft de schulden van mijn broer geërfd en toen zij is overleden, werd ons aangeraden om afstand te doen van het nalatenschap.” Trekt deze erfgenaam zijn verwerping alsnog in en welk saldo ligt er nog te wachten?

Verder komt ook de zaak rond de erfenis van ‘Frans Cerneels’ tot een ontknoping. Vorige week trok Axel naar de markt van Heist-Op-den-Berg waar Frans met zijn kippenkraam stond. Na een bijzondere zoektocht, belt hij één van de erfgenamen om haar het goede nieuws te brengen. Al loopt dat minder vlot dan verwacht: “Het zal wel, dat dit Axel aan de telefoon is... Wie is er met mijn voeten aan het spelen? Ik krijg nooit goed nieuws”, lacht de erfgenaam aan de andere kant van de lijn. Axel haalt alles uit de kast om toch een bezoekje te ontfutselen.

De afleveringen van Erfgenaam Gezocht zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

