Er staat veel op het spel voor Dancing Dimi tijdens de World Matchplay: VTM 2 zendt het prestigieuze darttoernooi live uit

Het zijn weer absolute hoogdagen voor de liefhebbers van darts. Vanaf zaterdag 16 juli om 20u00 tot en met zondag 24 juli zendt VTM 2 alle matchen van de World Matchplay, één van de drie meest prestigieuze en belangrijkste toernooien in het darts, live uit. Rudy Lanssens, Matthias De Vlieger, Erik Clarys en Brian Raman zijn de trouwe commentatoren van dienst.

In de iconische ‘Winter Gardens’ in het Engelse Blackpool strijden de top 16 van de wereld en de top 16 van de Pro Tour voor een prijzenpot van in totaal 800.000 pond. De winnaar gaat met 200.000 pond naar huis. Ook landgenoten Dimitri Van den Bergh, oftewel ‘Dancing Dimi’, en Kim Huybrechts, oftewel ‘The Hurricane’, doen een gooi naar de titel en het bijbehorende prijzengeld.

Dancing Dimi, die in de eerste ronde op zaterdag 16 juli zijn pijlen scherpt, zette in het verleden fantastische prestaties neer tijdens de World Matchplay. In 2020 won hij als debutant het toernooi. In 2021 schopte hij het tot de finale, maar verloor daar van de Schot en huidig nummer één Peter Wright. Zet onze Belgische trots dit jaar opnieuw een glansprestatie neer? Er staat in ieder geval véél op het spel voor Dancing Dimi, momenteel negende op de wereldranglijst. Wint hij het toernooi, dan is zijn plaats in de top 10 verzekerd. Sneuvelt hij eerder, dan tuimelt Dimi waarschijnlijk uit de top 16. Kim Huybrechts zorgt met zijn achtste deelname dan weer voor een primeur: nooit eerder stonden er in de Winter Gardens twee Belgen tegelijk aan de oche.

De dartswereld kent deze keer ook een historisch moment: op zondag 24 juli om 14u wordt voor het eerst de Women’s World Matchplay georganiseerd. De acht beste vrouwelijke darters na twaalf Women’s Series-toernooien gooien de pijlen in strijd om de titel. De winnares gaat naar huis met 10.000 pond en een uitnodiging voor de Grand Slam of Darts 2022. De blikvangers? Lisa Ashton, meervoudig wereldkampioene, en Fallon Sherrock, die eerder al stuntte op het WK bij de mannen.

Uitzendschema: