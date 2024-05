“Er is bad blood between us”: voor het eerst in de geschiedenis debatteren én leven 7 politieke kopstukken een weekend lang samen in Het Conclaaf

In de aanloop naar de verkiezingen op zondag 9 juni trekken politieke kopstukken van het ene debat naar het andere politiek duel. Bij VTM wordt dat debat unieker dan ooit. Voor het eerst in de geschiedenis komen in Het Conclaaf zeven onbetwiste toppolitici een weekend lang samen, voor een ongezien verblijf in een idyllisch kasteel middenin de Ardennen. Vanaf donderdag 16 mei laten Alexander De Croo (Open VLD), Petra De Sutter (Groen), Bart De Wever (N-VA), Raoul Hedebouw (PVDA), Sammy Mahdi (CD&V), Conner Rousseau (Vooruit) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) zich er op de rooster leggen door Eric Goens én door elkaar. Op welke vlakken kunnen er bruggen gebouwd worden? Of is het water te diep? De zeven politieke zwaargewichten gaan de confrontatie aan en schuwen geen enkel onderwerp. Zelfs niet “the elephant in the room” tijdens het eerste duel tussen De Croo en De Wever sinds 2020. “Er is bad blood between us”, aldus die laatste.

Eric Goens: “Het was zowel een verhelderende als bij momenten ontluisterende driedaagse. Je merkt dat de politici heel weinig goede relaties met elkaar onderhouden. Sommigen hebben elkaar al bijna vier jaar niet meer gezien. Die confrontatie levert pittige debatten en onthullende conversaties op. Het was voor mij, maar zeker voor de politici een heel bijzonder treffen. Ik heb de voorbije tien jaar al veel gezien, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Hoe verlopen de contacten tussen de grootste politieke spilfiguren van ons land, wanneer ze afgezonderd zijn van de dagelijkse hectiek? In Het Conclaaf debatteren de zeven kopstukken tijdens hun verblijf over wat hen verdeelt, over hoe ze kunnen samenwerken, over het politieke klimaat en de reputatie van de politiek in 2024. Sluit de N-VA een Vlaamse regering met Vlaams Belang volledig uit? Waarom is Sammy Mahdi “the most hated man in the castle”? Hoe valt de terugkeer van Conner Rousseau bij de kopstukken? En hoe legt Raoul Hedebouw uit dat zijn partij vorig jaar 662.000 euro uitgaf aan promo op sociale media?

Bekijk de eerste beelden van Het Conclaaf hier:

Daarnaast zet Eric Goens de kopstukken lijnrecht tegenover elkaar in rechtstreekse duels én onderwerpt hij hen één voor één aan een ultieme politieke biecht. Naast pittige discussies is er ook ruimte voor vrije tijd. Rousseau, De Wever en Van Grieken roeren voor het eerst samen in de (spaghetti)potten, De Sutter en De Wever proberen elkaar - voor één keer letterlijk - schaakmat te zetten en Van Grieken, De Sutter en Mahdi trekken samen de bossen in voor een fikse wandeling. Levert dit conclaaf ook af en toe witte rook op?

Het Conclaaf is vanaf donderdag 16 mei vier weken lang om 21u50 te zien bij VTM en op VTM GO.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande preview is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/441490?auto_play=false&pip=false&single_play=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>