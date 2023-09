Er hangt nattigheid in de lucht voor Bart Kaëll en Ann Van Elsen in The Big Bang

Vuur, waterballonnen en een trapeze, en dat alles in één waanzinnig parcours. Nu zaterdag 30 september om 20u30 transformeren Staf en Mathias Coppens hun kandidaten tot ware acrobaten van 'Cirque Du Soleil'. De slachtoffers van dienst? Klaasje Meijer & Loïc Van Impe, Bart Kaëll & Ann Van Elsen en Guga Baúl & Dimitri Leue. Welk duo veroorzaakt als eerste The Big Bang?

Ook deze keer hebben Staf en Mathias een aantal uitdagingen in petto die niet geschikt zijn voor angsthazen. Ann kan nauwelijks wachten om een duo te vormen met Bart, haar grote idool. "Ik heb je ooit fanbrieven gestuurd, maar ik wist niet dat je mama die allemaal beantwoordde", lacht Ann. Doorheen het parcours ontpopt Bart zich als een waar competitiebeest. “Bart is een mix van Rambo, Tarzan en een charmezanger”, concludeert Mathias. En dat is nog niet alles want er hangt hier en daar ook wat nattigheid in de lucht voor het duo…

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Tijdens deze spectaculaire ballonnenrace ontpoppen Loïc en Klaasje zich meteen als een explosief team. Vanaf het allereerste moment barsten ze van de energie en laten ze zich van hun meest creatieve kant zien. Tactiek daarentegen blijkt niet meteen hun sterkste punt, maar toch blijven ze volharden. “Niet nadenken, gewoon vlammen Klaasje”, schreeuwt Loïc meermaals uit. En terwijl Dimitri zijn hoogtevrees overwint, laat Guga de innerlijke acrobaat in zichzelf los. Al is er aan de communicatie tussen beide heren nog wat werk…

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be .

Bovenstaande preview kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/401239?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>