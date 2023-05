Er gaat een droom in vervulling voor Günther Neefs wanneer K3 ‘Ik Blijf Bij Jou’ zingt in Liefde voor Muziek

Vlaanderen kent hem als één van de warmste stemmen van het land. Op dinsdag 9 mei staat het repertoire van de talentvolle Günther Neefs centraal in Liefde voor Muziek. Reizend van concertzalen naar festivals en begeleid door zijn band heeft Günther zich de afgelopen 30 jaar meer dan eens bewezen als uniek entertainer. K3 liet in dat uitgebreide repertoire het oog vallen op ‘Ik Blijf Bij Jou’. “Wij hebben toevallig een nummer met dezelfde titel. We hebben de tekst aangepast en de baby van Hanne erin betrokken, maar ook heel veel knipoogjes naar jouw leven”, klinkt het bij de dames. Voor Günther gaat er stiekem een droom in vervulling: “Ik had gehoopt dat jullie als K3 stemmetjes zouden gebruiken en dat is bij deze dus gebeurd”, lacht hij.

Günther heeft zijn zangtalent van geen vreemde. Hij is de zoon van zanger Louis Neefs, voorvechter van het Vlaamse lied. Op kerstdag 1980 sloeg het noodlot toe en verongelukten zijn ouders met de auto. “Wat veel mensen niet weten, is dat mijn moeder toen ook overleden is. Iedereen sprak me aan over het ongeval omdat mijn vader bekend was. Mensen wouden weten wat er gebeurd was, terwijl er nooit werd gevraagd naar mijn mama. Maar voor mij was mijn mama even belangrijk als mijn papa. Sinds hun overlijden, ben ik ook nooit meer naar de begraafplaats geweest. Ze zitten in mijn hart en ik weet dat”, vertelt Günther tijdens een openhartig gesprek met goede vriend Stef Bos.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Stef Bos ging terug in de tijd en koos voor ‘De Purperen Hei’, uit het repertoire van vader Louis Neefs. “Ik hoorde het stuk en dacht: ik moet dit herschrijven naar mijn eigen geboorteplek en over mijn eerste liefde”, vertelt Stef. Het resultaat bezorgt iedereen kippenvel. En ook Metejoor wil vader Louis eren met zijn versie van ‘Laat Ons Een Bloem’. “Het nummer is nog altijd ongelooflijk actueel”, klinkt het bij Günther, bij wie de versie van 2023 stevig in de smaak valt.

‘Ik Laat Me Gaan’, de allereerste single die Günther ooit uitbracht, wordt in een nieuw jasje gestoken door Jaap Reesema.Ook DAAN koos met ‘Daarom Zeg Ik Nee’ voor een nummer uit de beginjaren van Günther zijn carrière. “Ik heb de tekst aangepast en het nummer vertaald naar het Frans. In de song zeg ik tegen alles nee, maar op een heel luchtige en nonchalante manier.” DAAN brengt iedereen in de Franse, hogere sferen en haalt voor één keer ook enkele hogere noten uit de kast. Hoewel Portland meestal de gevoelige snaar raakt, gooien ze het deze week over een andere boeg. Met ‘Stop De Tijd’ breken ze het podium af en laten ze zichzelf volledig gaan.

Op het eind van de avond loopt Günther over van dankbaarheid. “Ik vind het zo straf. Jullie hebben allemaal jullie eigenheid gestoken in mijn nummers. Het klinkt cliché, maar ik heb de vriendschap echt gevoeld”, vertelt hij. Günther sluit de avond af met zijn warme stem en een knalfeestje op ‘I Can’t Stand The Rain’ van Tina Turner.

