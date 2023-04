Emotionele beslissingsmomenten in Boer zkt Vrouw: Jef kiest voor Kim en Bente, Cathy gaat voor Björn en Kenny

VLNR: Bente (25 - Lubbeek), Jef (33 - Arendonk) en Kim (27 - Stekene)

Boer zkt Vrouw stond op zondagavond 9 april garant voor twee emotionele beslissingsmomenten. Zowel bij koeienboer Jef, als bij Cathy, die een boerenspeeltuin uitbaat, vloeiden tranen bij het beslissingsmoment.

Jef had het al de hele dag moeilijk, omdat hij zijn keuze overdag reeds had gemaakt. Hij besliste Lieze huiswaarts te sturen. “Ik vind het heel moeilijk omdat ik een fijne klik heb met Lieze, en ik denk dat dat wederzijds is. Dit voelt echt alsof ik haar teleurstel. Dit is zo lastig”, huilde hij bij het keuzemoment. Lieze voelde de bui al hangen, maar begreep Jefs keuze. Kim en Bente mogen nog enkele dagen langer op de boerderij verblijven in de hoop Jefs hart te veroveren.

Cathy voelde al langer dat ze vooral naar Björn en Kenny toe trekt, en besloot daarom zowel Dries als Kristof te laten gaan. Vooral dat laatste afscheid viel haar zwaar. “Jij verdient echt een topwijf”, zei ze tegen een verdrietige Kristof. Maar Cathy zelf zal dat dus niet zijn. “Als ik Kenny en Björn naast mekaar zet, denk ik dat Kenny heel leuk kan zijn op korte termijn, maar dat Björn meer langetermijnmateriaal is”. Benieuwd of Cathy’s hart én hoofd tot een consensus komen de volgende dagen.

VLNR onder: Kenny (30 - Loppem), Cathy (37 - Tielt-Winge) en Björn (33 - Hasselt)

