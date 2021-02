Emotioneel jawoord van Veerle & Sven in Blind Getrouwd

Het eerste 50+ koppel van Blind Getrouwd is een feit! Onder het goedkeurend oog van hun drie dochters gaven Veerle (56, management assistant) en Sven (50, huwelijksfotograaf) elkaar het jawoord in het gemeentehuis van Stekene tijdens een emotionele plechtigheid.

Veerle: “Mijn lieve man, toen ze me zeiden dat er een match voor mij gevonden was, was ik zo gelukkig en ik heb de dagen, de uren, de minuten afgeteld naar dit moment om je te kunnen zeggen dat ik met jou de toekomst wil ingaan als een team, als goede vrienden, als béste vrienden. En hopelijk ook als geliefden.”

Sven: “Trouwen is in mijn beleving op de hoogste toren van het dorp klimmen en daarboven uitschreeuwen naar iedereen die het wil horen dat je van die vrouw houdt. En zie me hier nu staan op die hoogste toren. En ik kan nog niet zeggen dat ik van je hou… Nog niet. Maar ik kijk nu al naar je op. Dat jij hier durft te staan. “

Dat de kinderen van Veerle (Fien) en Sven (Femke en Nienke) erbij waren in het gemeentehuis, gaf deze trouwdag nog wat extra glans. “Het moment dat we daar stonden met ons vijven gaf een warm en een fijn gevoel. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat klikken”, zegt Veerle. Sven vult aan: “Ik vond dat een heel mooi gegeven, dat onze kinderen hier mee achter staan en laat ons mekaar maar leren kennen nu”.

In deze tweede aflevering zagen we hoe Nathalie het blijde nieuws aan haar familie ging vertellen. “Bompa, ik heb iets te melden. Ik ga trouwen!” begon Nathalie schoorvoetend. “Trouwen? Wat is dat nu weer? Zeg, met een andere verrassing kon ge niet komen zeker? Wat is dat allemaal?”, riep de man verbaasd. Nathalie lachte: “Als ik het doe, doe ik het goed he.” En ook Dennis voelde zich er helemaal klaar voor: “Ik hoop echt dat mijn toekomstige vrouw mijn partner in crime gaat worden”.

Het moment dat Nathalie in de trouwzaal van Hemiksem voor de eerste keer zal opkijken naar haar man Dennis zie je in aflevering drie van Blind Getrouwd op zondag 28 februari om 19.55 bij VTM.